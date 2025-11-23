 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане⁠,
0

Израиль нанес удар по Бейруту

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
По данным источников, целью был начальник штаба «Хезболлы» Хайтам Али Табатабаи. Неизвестно, погиб ли он в результате удара

Израиль нанес удар по Бейруту
Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Бейруту в Ливане, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точный удар по одному из ключевых террористов «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении. Подробности ЦАХАЛ не привела.

Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщил, что удар был нанесен по центру города по «начальнику штаба «Хезболлы», который руководил усилением и перевооружением террористической организации».

Израильский источник сообщил CNN, что целью атаки был Хайтам Али Табатабаи, фактически являющийся вторым лицом в «Хезболле». Об этом также сообщил источник The Times of Israel. Табатабаи является фактическим главой штаба «Хезболлы», уточняет издание.

Источник добавил, что оценка ущерба продолжается и пока неясно, был ли Табатабаи убит в результате удара.

«Премьер-министр Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по рекомендации министра обороны и начальника штаба Армии обороны Израиля», — добавил офис израильского премьера.

Как передает The Times of Israel, высокопоставленный американский чиновник сообщил Keshet 12, что США не были проинформированы об ударе по Бейруту. Второй чиновник сказал, что Вашингтону уже несколько дней было известно о том, что Израиль планирует усилить свои удары по Ливану, но «заранее не было известно о времени, месте или цели удара».

Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины
Политика
Итамар Бен-Гвир

В конце сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников «Хезболлы».

Позднее Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. На следующий день стало известно, что при атаке погиб лидер «Хезболлы» 64-летний Хасан Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года.

В сентябре 2025 года ЦАХАЛ снова атаковала члена группировки «Хезболла» в районе Бинт Джубайль на юге Ливана, он был убит. Минздрав Ливана сообщал, что в результате атаки беспилотника в Бинт-Джубайле погиб человек. Позже глава МВД Ливана Ахмед аль-Аджар объявил, что в результате инцидента погибли пять человек, в том числе дети. Он осудил атаку.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Израиль Бейрут авиаудар ЦАХАЛ
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Материалы по теме
Министр нацбезопасности Израиля призвал к аресту президента Палестины
Политика
Минобороны Израиля заявило, что Палестины не будет
Политика
NYT сообщила о почти неизбежной войне между Ираном и Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:07 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:07
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Умеров заявил, что в план США включили большинство приоритетов Украины Политика, 18:06
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Мерц усомнился в достижении согласия по мирному плану США до 27 ноября Политика, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Израиль нанес удар по Бейруту Политика, 17:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как правильно вести переговоры с китайскими партнерами Отрасли, 17:31
Трамп обвинил власти Украины в неблагодарности Политика, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Орешкин рассказал о предложениях недружественных стран на саммите G20 Политика, 17:23
«Зенит» победил в гостях аутсайдера и возглавил РПЛ Спорт, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Геннадий Головкин возглавил World Boxing Спорт, 17:07