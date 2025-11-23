Израиль нанес удар по Бейруту

По данным источников, целью был начальник штаба «Хезболлы» Хайтам Али Табатабаи. Неизвестно, погиб ли он в результате удара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Бейруту в Ливане, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла точный удар по одному из ключевых террористов «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении. Подробности ЦАХАЛ не привела.

Офис премьер-министра Беньямина Нетаньяху сообщил, что удар был нанесен по центру города по «начальнику штаба «Хезболлы», который руководил усилением и перевооружением террористической организации».

Израильский источник сообщил CNN, что целью атаки был Хайтам Али Табатабаи, фактически являющийся вторым лицом в «Хезболле». Об этом также сообщил источник The Times of Israel. Табатабаи является фактическим главой штаба «Хезболлы», уточняет издание.

Источник добавил, что оценка ущерба продолжается и пока неясно, был ли Табатабаи убит в результате удара.

«Премьер-министр Нетаньяху отдал приказ о проведении операции по рекомендации министра обороны и начальника штаба Армии обороны Израиля», — добавил офис израильского премьера.

Как передает The Times of Israel, высокопоставленный американский чиновник сообщил Keshet 12, что США не были проинформированы об ударе по Бейруту. Второй чиновник сказал, что Вашингтону уже несколько дней было известно о том, что Израиль планирует усилить свои удары по Ливану, но «заранее не было известно о времени, месте или цели удара».

В конце сентября 2024 года Израиль объявил о начале «упреждающей военной операции» для уничтожения военной инфраструктуры «Хезболлы». В первые дни после начала операции ЦАХАЛ сообщила о ликвидации целого ряда военачальников «Хезболлы».

Позднее Армия обороны Израиля нанесла удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте. На следующий день стало известно, что при атаке погиб лидер «Хезболлы» 64-летний Хасан Насралла, возглавлявший группировку с 1992 года.

В сентябре 2025 года ЦАХАЛ снова атаковала члена группировки «Хезболла» в районе Бинт Джубайль на юге Ливана, он был убит. Минздрав Ливана сообщал, что в результате атаки беспилотника в Бинт-Джубайле погиб человек. Позже глава МВД Ливана Ахмед аль-Аджар объявил, что в результате инцидента погибли пять человек, в том числе дети. Он осудил атаку.