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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль ударил по штабу разведки «Хезболлы»

Израиль ударил по штабу разведки «Хезболлы» в пригороде Бейрута
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
На юге Бейрута удару подвергся главный разведывательный штаб «Хезболлы», в котором сосредотачивались ее «стратегические возможности по сбору информации», отчитался ЦАХАЛ
Фото: Israel Defense Forces
Фото: Israel Defense Forces

Израильские истребители нанесли удар по штаб-квартире разведки группировки «Хезболла» в Бейруте, сообщила армия Израиля (ЦАХАЛ) в Х.

Ведомство опубликовало короткую видеозапись удара по трехэтажному зданию, расположенному на склоне горы. Эта штаб-квартира была центральной точкой «Хезболлы», где группировка формировала «разведывательную квартиру» об Израиле и сосредотачивала «стратегические возможности по сбору информации», пояснила пресс-служба израильской армии. Помимо штаб-квартиры, целями были ее сотрудники, оборудование для наблюдения, иная инфраструктура.

Сегодня ЦАХАЛ также ударила по южному пригороду Бейрута, очевидцы опубликовали кадры с дымом, поднимающимся над домами.

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Фото:Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Накануне, 2 октября, при ударах израильской армии по Ливану погибли около 60 боевиков «Хезболлы», отчитывался ЦАХАЛ, удары нанесены более чем по 200 целям: штабы, склады оружия, наблюдательные пункты и другая инфраструктура.

С конца сентября Израиль проводит в Ливане «ограниченную военную операцию» под названием «Стрелы севера» против «Хезболлы». Ее целями были названы защита жителей Израиля и обеспечение возможности возвращения тех, кто живет на севере страны, у границ с Ливаном, домой.

Действия Израиля активно критикует Иран, называя их агрессией и оккупацией. Тегеран при этом не стал отправлять войска на помощь Ливану, пояснив, что тот может себя защитить самостоятельно.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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