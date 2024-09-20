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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль нанес удар по Бейруту

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Война Израиля с ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила о нанесении точечного удара по Бейруту. Al Jazeera и Al Mayadeen сообщают о взрывах в южном пригороде ливанской столицы Дахия. Ракетный удар предположительно был нанесен при помощи дронов

Израиль нанес удар по Бейруту
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о точечном ударе по Бейруту. В пресс-службе вооруженных сил заявили, что операция не подразумевает никаких изменений в инструкциях от командования тыла.

Al Jazeera сообщает, что дым поднимается над южным пригородом ливанской столицы Дахия, где предположительно расположены объекты шиитской группировки «Хезболла». Ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщает, что взрывы прогремели в южном пригороде столицы после того, как израильский беспилотный летательный аппарат выпустил ракеты.

Целью удара израильских военных был Ибрагим Акил — командующий операциями и один из ключевых лидеров группировки, сообщает Армейское радио Израиля. Власти США ранее объявили награду в $7 млн за информацию о нем, поскольку, по данным Вашингтона, он был причастен к захвату заложников в Ливане, среди которых были американцы, и взрыву в посольстве США в Бейруте в 1980-е.

Обстановка на израильско-ливанской границе обострилась после того, как 17–18 сентября в различных частях Ливана, включая Бейрут, взорвались пейджеры, рации и другие портативные устройства, принадлежавшие членам «Хезболлы». Израиль официально не прокомментировал свою причастность, однако вскоре после этого израильский военно-политический кабинет правительства уполномочил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», в том числе способные повлечь за собой полномасштабную войну. Галант также заявил о начале новой фазы войны.

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С 19 сентября ЦАХАЛ и «Хезболла» обмениваются ударами в приграничных районах. Израильская армия отчиталась об уничтожении за сутки порядка 100 пусковых установок и объектов группировки, «которые были готовы к использованию в ближайшем будущем для обстрела израильской территории». Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла назвал взрывы пейджеров актом терроризма и объявлением войны.

30 июля ЦАХАЛ также нанесла удар по южному пригороду Бейрута, ликвидировав одного из самых высокопоставленных оперативников «Хезболлы» Фуада Шукра. Операция стала ответом на ракетный удар группировки по футбольному полю в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате погибли 12 детей из общины друзов.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Ливан Хезболла Бейрут
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