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Операция Израиля в Ливане ,  
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Reuters узнал о потере связи с главой «Аль-Кудс» после удара по Бейруту

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Исмаил Каани находился на юге Бейрута во время удара, целью которого мог быть наиболее вероятный преемник лидера «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин, сообщает агентство

Командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Исмаил Каани перестал выходить на связь после удара Израиля по Бейруту, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Каани отправился в Ливан после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара. Командующий «Аль-Кудс» находился в Дахие (южном районе Бейрута) во время удара, целью которого мог быть наиболее вероятный преемник лидера «Хезболлы» Хашим Сафи ад-Дин, рассказал другой источник. С тех пор связь с Каани оборвалась.

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Фото:Amir Cohen / Reuters

Израиль наносит удары по целям в Дахие в рамках кампании против поддерживаемой Ираном ливанской группировки. Отвечая на вопрос о возможной гибели Каани в результате израильского удара по Бейруту, представитель израильской армии подполковник Надав Шошани заявил, что
Израиль нанес удар по штабу разведки «Хезболлы» в Бейруте. «Когда у нас будут более конкретные результаты этого удара, мы поделимся ими. Есть много вопросов о том, кто там был, а кого не было», — сказал он на брифинге.

По данным Reuters, после ударов Израиля по южным районам Бейрута с пятницы была потеряна связь с Сафи ад-Дином (двоюродный брат Насраллы). Телеканал Al Arabiya сообщил, что он погиб после удара по бункеру.

В ответ на гибель лидера «Хезболлы» Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, запустив около 200 ракет. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран поплатится за это.

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