Пашинян пообещал полную ратификацию Римского статута в парламенте

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Парламент Армении полностью ратифицирует Римский статут, заявил во время выступления в Национальном собрании (законодательный орган страны) премьер-министр Никол Пашинян, передает News.am.

«Римский статут будет полноценно ратифицирован, и он не имеет никакого отношения к армяно-российским отношениям. Это касается вопросов безопасности Армении», — заявил Пашинян.

Римский статут — это основополагающий документ Международного уголовного суда (МУС). Армения подписала его в 1999 году, но не ратифицировала. Конституционный суд страны в 2004 году счел договор противоречащим основному закону.

Процесс его ратификации армянское правительство начало еще в конце 2022 года, объяснив это тем, что Ереван сможет в новом статусе поднять вопрос о военных преступлениях Азербайджана во время вооруженного конфликта между двумя странами.

Конституционный суд страны 24 марта признал Римский статут соответствующим основному закону. 1 сентября проект ратификации был направлен в парламент Армении.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по подозрению «в незаконной депортации» детей «с оккупированных территорий Украины» в Россию в период с 24 февраля 2022 года. Если Армения присоединится к Римскому статуту, то будет обязана арестовать Путина в случае его визита.

МИД России заявил, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана признать юрисдикцию МУС.