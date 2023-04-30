Меркель призвала «не сужать кругозор» в вопросе переговоров по Украине

Меркель: не стоит «сужать кругозор» и исключать мирные переговоры между Россией и Украиной

Экс-канцлер подчеркнула, что люди не должны сужать свой кругозор в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом. Ранее она говорила, что, будучи канцлером, всеми силами пыталась предотвратить военный конфликт

Ангела Меркель (Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель призвала «не сужать кругозор» и не исключать возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, передает ZDF.

«Для меня важно, и я всегда старалась, чтобы мы не слишком сужали свой кругозор [в вопросе мирных переговоров между Москвой и Киевом]», — сказала Меркель, выступая на книжной ярмарке в Лейпциге.

По ее словам, если «кто-то вроде» экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер говорит, что нужно подумать о возможности переговоров, то людям не стоит «сразу его освистывать».

Ранее 30 апреля в интервью Die Zeit Меркель заявила, что, будучи канцлером, она всеми средствами пыталась предотвратить военный конфликт Москвы и Киева. «Я пыталась предотвратить эту ситуацию, используя все, что было в моем распоряжении. То, что это не сработало, не является доказательством того, что пытаться было неправильно», — сказала она.

Также экс-канцлер в очередной раз выступила в защиту своей политики в отношении России и назвала правильными усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины в 2014 году в рамках минского процесса. На вопрос о том, чем, по мнению экс-канцлера, могут закончиться военные действия, Меркель заявила, что не хочет это комментировать. В то же время политик сказала, что считает нужным продумать будущий сценарий, при котором возможны переговоры сторон.

Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ. Их поддержали власти России, Украины, Франции и Германии.



Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в этом друг друга.

22 февраля 2022 года, спустя сутки после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин заявил, что минские соглашения прекратили существование. По его словам, это произошло из-за нежелания Киева выполнять положения документов.

В декабре Меркель сказала в интервью изданию Die Zeit, что минские соглашения должны были «дать Украине время» и Киев использовал договоренности, «чтобы стать сильнее». Путин назвал слова экс-канцлера неожиданными и разочаровывающими; он посчитал, что они свидетельствуют о верности решения начать боевые действия.

Переговорный процесс России и Украины остановился весной прошлого года после нескольких раундов, проведенных как в очном, так и в онлайн-формате. Стороны обвинили друг друга в неисполнении договоренностей и замораживании процесса. Киев для начала диалога требует восстановления границ страны по состоянию на 1991 год и вывода российских войск. Москва требует признать «сложившиеся реалии на земле» и не оспаривать суверенитет России над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.