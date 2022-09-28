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Кириенко заявил, что жители Донбасса отстояли право быть частью России

Первый замглавы администрации президента, говоря об итогах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России, сказал, что люди сделали выбор и заслуживают «неимоверного уважения»
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, говоря об итогах референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил, что жители отстояли право быть частью страны. Его слова приводит «РИА Новости».

«Люди делали свой выбор. Люди, которые вызывают неимоверное уважение. Это люди, которые восемь лет отстаивали свое право быть частью России», — сказал Кириенко на торжественном вечере по случаю Дня работника атомной промышленности.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное
Политика
Фото:Александр Ермоченко / Reuters

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о вхождении в состав России. По данным властей, жители выступили за присоединение к России: в ДНР — 99,23% проголосовавших избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,1%.

После голосования военно-гражданская администрация Запорожской области объявила о ее выходе из состава Украины. Сейчас российские войска контролируют южную и центральную части региона. Административный центр, город Запорожье, по-прежнему находится под контролем Киева. По словам члена главного совета ВГА Владимира Рогова, референдум на неподконтрольных российским войскам территориях области проведут после их «освобождения».

Пророссийские власти Херсонской области не стали отдельно объявлять независимость от Украины. Россия признала независимость ДНР и ЛНР перед тем, как президент Владимир Путин объявил о начале военной операции. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. Он также утверждал, что Россия не собирается оккупировать украинские территории.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября пройдет внеплановое пленарное заседание. Еще до начала референдумов Путин заявил, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

Украина, США и ЕС отказались признавать итоги референдумов. О том, что не поддержат результаты, говорили также официальные лица в Турции и Сербии.

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Елена Чернышова
Сергей Кириенко референдумы Военная операция на Украине
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