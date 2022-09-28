Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации

Ограничения в оформлении загранпаспортов будут касаться только граждан России, которые уже получили повестки или уже призваны на военную службу. Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В России выдача гражданам заграничных паспортов в связи с объявлением частичной мобилизации ограничиваться не будет. Об этом говорится в ответе на созданном правительством портале «Объясняем.рф».

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет», — гласит публикация.

Однако авторы ответа уточнили, что власти будут отказывать в выдаче загранпаспортов тем, кто уже призван на военную службу, а также получил повестку по мобилизации или призыву.

«При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указывается основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России», — говорится в ответе.

Минобороны 26 сентября сообщило, что частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан.

Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

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