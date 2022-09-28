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Власти пообещали не ограничивать выдачу загранпаспортов при мобилизации

Ограничения в оформлении загранпаспортов будут касаться только граждан России, которые уже получили повестки или уже призваны на военную службу. Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В России выдача гражданам заграничных паспортов в связи с объявлением частичной мобилизации ограничиваться не будет. Об этом говорится в ответе на созданном правительством портале «Объясняем.рф».

«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов РФ ограничиваться не будет», — гласит публикация.

Однако авторы ответа уточнили, что власти будут отказывать в выдаче загранпаспортов тем, кто уже призван на военную службу, а также получил повестку по мобилизации или призыву.

«При этом гражданину обязательно будет выдано уведомление, в котором указывается основание отказа, срок действия отказа, полное наименование и адрес юридического лица, принявшего на себя ответственность за ограничение права гражданина на выезд из России», — говорится в ответе.

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Минобороны 26 сентября сообщило, что частичная мобилизация не предполагает введения ограничений на передвижение граждан.

Частичная мобилизация в России введена указом президента с 21 сентября. Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

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После этого резко вырос поток россиян, желающих выехать за границу. Из-за притока россиян в Павлодарской области Казахстана решили создать городские и районные штабы для регуляции потоков мигрантов.

«Департаменту полиции и департаменту государственных доходов по Павлодарской области необходимо разработать алгоритм по обеспечению правопорядка и безопасности в регионе, а также своевременной регистрации приезжих россиян. Акимам городов и районов поручаю создать штабы для регулирования потока мигрантов», — сказал глава области Абылкаир Скаков.

В Челябинске вслед за Осетией начали выдавать повестки на границе
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сложная ситуация сложилась на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией — там в очереди машин желающим выехать приходится ожидать несколько суток. Власти создали на границе мобилизационный пункт. В пресс-службе главы и правительства Северной Осетии РБК сообщили, что на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы, состоящие из представителей военкоматов и органов исполнительной власти, которые будут вручать повестки тем, кто подлежит призыву, вне зависимости от того, в каком регионе они были поставлены на воинский учет.

На границе с Финляндией Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала рекордное с начала 2022 года количество выехавших легковых машин на шести из 16 автомобильных пунктов пропуска через границу на северо-западе России. Так, за сутки границу с Финляндией пересекло более 3 тыс. автомобилей.

Теги
загранпаспорта мобилизация ограничение
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