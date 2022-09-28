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Финнов попросили сообщать о подозрительных людях у границы с Россией

Изначально пограничники обращались к жителям только одного приграничного района. Но в других городах тоже стали сообщать, что видели «похожего на русского в кожаной куртке». Пограничникам пришлось уточнить свою просьбу
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters
Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Обеспокоенные граждане Финляндии стали звонить пограничникам после того, как они попросили жителей населенного пункта Вайниккала у границы с Россией сообщать о вызывающих подозрение людях в приграничной зоне, сообщает Yle.

Как уточнил представитель пограничной службы Юго-Восточной Финляндии, изначально предполагалось, что сообщение будет опубликовано только в местной газете Вайниккалы. В Вайниккале расположен железнодорожный погранпункт (в частности, через него в Хельсинки ходили поезда «Аллегро» из Санкт-Петербурга и «Лев Толстой» из Москвы). Пограничники просили местных жителей помочь им с поиском людей, которые находятся в стране без разрешения.

Однако затем объявление стало распространяться в соцсетях в группах более отдаленных городов — Иматры и Лаппеенранты.

«Теперь это стало причиной ненужных телефонных звонков. Если, например, в городе Иматра увидят неизвестного человека, похожего на русского в кожаной куртке», — сказал представитель погранслужбы.

Пограничники заверили, что изменения ситуации не произошло и безопасности жителей ничто не угрожает. Они также призвали обращаться к ним, только если заметили неизвестных людей недалеко от границы.

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Фото:Janis Laizans / AP

За 27 сентября через юго-восточную границу в Финляндию въехали 7052 россиянина, выехали 3313. МВД страны отмечает, что после объявления в России частичной мобилизации серьезного увеличения числа обращений об убежище пока не было. Хотя определенные изменения есть. За весь этот год таких обращений было подано около 500 (за предыдущие годы было от 200 до 500). При этом за период с 21 сентября по 26 сентября от россиян поступило 92 заявления.

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Пограничная служба Финляндии ранее предложила поставить забор в юго-восточной части границы с Россией. «Ограждение будет строиться не по всей длине границы, а на более опасных участках, таких как погранпереходы и прилегающие к ним участки», — пояснили там. Предполагается, что забор будет общей длиной 130–260 км (протяженность границы — 1,3 тыс. км).

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Кроме того, Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей решила запретить транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах.

Количество легковых машин, выезжающих в Финляндию и Норвегию, после начала мобилизации в России побило рекорд, сообщала Федеральная таможенная служба.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Финляндия мобилизация Россия граница
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