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Война санкций ,  
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Финляндия запретит въезд и транзит россиянам по Шенгену любой страны

Финляндия вслед за Прибалтикой запретит въезд и транзит россиянам с шенгенскими визами
Президент страны также указал, что отказ от прохождения военной службы не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии
Очередь автомобилей на границе&nbsp;России и Финляндии
Очередь автомобилей на границе России и Финляндии (Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters)

Финляндия вслед за странами Прибалтики и Польшей запретит транзит россиян с шенгенскими визами, в том числе полученными в других странах. Запрет будет принят в течение нескольких дней, сейчас он сформулирован в черновом варианте, заявил президент Пекка Хаависто.

«На основании решения власти смогут полностью прекратить передвижение туристов [из России]. <...> Визы также могут быть аннулированы в индивидуальном порядке на финской границе», — подчеркнул Хаависто.

По его словам, приехать в Финляндию россиянам будет возможно только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью (если она находится в совместной собственности). Он также указал, что отказ от прохождения военной службы не является достаточным основанием для подачи заявления о предоставлении убежища в Финляндии.

С 19 сентября в ответ на продолжающиеся военные действия на Украине приграничные с Россией Эстония, Латвия, Литва и Польша также запретили въезд для россиян даже с действующими шенгенскими визами.

Финляндия оставалась последней страной, через которую российские туристы могли попасть в ЕС по сухопутной границе: Евросоюз еще 27 февраля закрыл свое воздушное пространство для российских самолетов.

Кроме этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Получать визы стало дольше, сложнее и дороже. Визовый сбор вырос с €35 до €80, а стандартный срок для принятия решения по заявлениям на получение шенгенской визы увеличился с десяти до 15 дней и в отдельных случаях может быть продлен до 45 дней.

Четыре страны Евросоюза запретили въезд для россиян
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Фото:Сергей Степанов / РИА Новости

После объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян: за последние два дня через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15 832 россиянина (7070 за 21 сентября и 8762 за 22-е).

Количество россиян, которые пересекли границу за день, в среднем увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями (5436 человек 14 сентября, 5728 — 15 сентября, 5435 — 19 сентября, 5701 — 20 сентября). При этом рост в основном произошел за счет тех, кто выезжал в Финляндию: их количество выросло более чем в два раза, тогда как число россиян, которые пересекли границу со стороны Финляндии, в эти дни осталось примерно на том же уровне.

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Финские власти в середине сентября выступили с инициативой включить туристические визы для граждан России в сферу санкций, а также предложили членам ЕС вносить в Шенгенскую информационную систему (SIS) сведения о россиянах, не допущенных какой-либо страной в Шенгенскую зону, чтобы те не могли повторно попытаться проехать туда через другое государство.


 

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Финляндия шенгенские визы россияне запрет на въезд санкции
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