Росгвардия заявила, что в иркутского военкома стреляли из обреза
Мужчина, ранивший военкома города Усть-Илимска в Иркутской области, стрелял не из своего оружия, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
«Оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия», — рассказали в ведомстве.
В Росгвардии уточнили «РИА Новости», что мужчина стрелял из обреза гладкоствольного ружья, официально зарегистрированного оружия у него нет.
Стрельба в военкомате Усть-Илимска произошла утром 26 сентября. В результате пострадал военком Александр Елисеев, его доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, писал в Telegram губернатор Игорь Кобзев. Он поручил усилить меры безопасности в военкоматах в связи со случившимся.
Стрелявшего уже задержали, по данным местного управления Следственного комитета, огонь открыл 25-летний местный житель. Против мужчины завели уголовное дело по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (ст. 222 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По ним грозит до 15 лет и пожизненное лишение свободы соответственно.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В своем обращении глава государства говорил о необходимости защитить суверенитет и территориальную целостность страны, обеспечить безопасность народа и «людей на освобожденных территориях». Призыву подлежат 300 тыс. человек.