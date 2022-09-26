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Кремль выразил надежду на ускорение исправления ошибок при мобилизации

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ряде случаев при исполнении указа президента о частичной мобилизации допускаются ошибки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль надеется, что «темпы устранения повысятся».

«Есть случаи, когда указ [о мобилизации] нарушается. В некоторых регионах активно работают губернаторы над исправлением ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты и представители общественных организаций. Это очень важно», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что полученная информация доводится до руководителей регионов и Минобороны.

«И вот эти вот случаи несоответствия нужным критериям устраняются. Надеемся, что темпы устранения повысятся, что все ошибки будут исправлены», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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