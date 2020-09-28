Трамп и Байден прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе
Президент США Дональд Трамп и его соперник на президентских выборах от демократов Джо Байден обеспокоены эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава страны сообщил в ходе брифинга в Белом Доме, а заявление Байдена было опубликовано на странице его штаба.
«В этом регионе у нас [со многими] хорошие отношения. <...> Мы посмотрим, можем ли мы это (боевые действия. — РБК) остановить», — заявил Трамп, указав, что американские власти внимательно следят за ситуацией.
В сообщении Джо Байдена сказано, что он обеспокоен началом боевых действий в Нагорном Карабахе и призывает к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Он добавил, что власти США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня и призывать Россию прекратить «цинично поставлять оружие» обеим сторонам конфликта.