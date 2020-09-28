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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Трамп и Байден прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

По словам Трампа, США внимательно следят за конфликтом и «посмотрят, как его можно остановить». Байден в свою очередь заявил, что Вашингтон должен активнее поддерживать мирный процесс в регионе с участием ОБСЕ
Фото:Carlos Barria/Reuters
Фото: Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп и его соперник на президентских выборах от демократов Джо Байден обеспокоены эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава страны сообщил в ходе брифинга в Белом Доме, а заявление Байдена было опубликовано на странице его штаба.

«В этом регионе у нас [со многими] хорошие отношения. <...> Мы посмотрим, можем ли мы это (боевые действия. — РБК) остановить», — заявил Трамп, указав, что американские власти внимательно следят за ситуацией.

В сообщении Джо Байдена сказано, что он обеспокоен началом боевых действий в Нагорном Карабахе и призывает к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Он добавил, что власти США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня и призывать Россию прекратить «цинично поставлять оружие» обеим сторонам конфликта.

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«Администрация Трампа также должна активизировать свои дипломатические усилия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ Францией и Россией, чтобы добиться мирного урегулирования и поддержать меры укрепления доверия», — обратился Байден к Белому дому.

По его словам, новые боевые действия в Нагорном Карабахе могут перерасти в более крупный региональный конфликт. В связи с этим, как сказано сообщении Байдена, другие страны, расположенные на Кавказе, должны оставаться в стороне от этого конфликта, а посредники Минской группы должны немедленно добиваться деэскалации и возобновления переговоров.

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Фото:Armenian Defense Ministry / AP

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября, стороны ввели военное положение. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан бомбардировал столицу Нагорного Карабаха Степанакерт, и назвал действия Баку объявлением войны армянскому народу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь счел эскалацию запланированной провокацией Еревана, к которой тот «давно готовился». В Азебайджане сообщили об уничтожении более 550 армянских военных, в Армении - об уничтожении более 200 военнослужащих из Азербайджана.

Турция поддержала в конфликте азербайджанскую сторону. В российском МИДе призвали Баку и Ереван к немедленному прекращению огня и переговорам. О необходимости не допустить дальнейшей эскалации также в разговоре с Пашиняном заявил президент России Владимир Путин.

Авторы
Анастасия Куц, Анастасия Батманова
Дональд Трамп Джо Байден Нагорный Карабах
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