Трамп и Байден прокомментировали конфликт в Нагорном Карабахе

По словам Трампа, США внимательно следят за конфликтом и «посмотрят, как его можно остановить». Байден в свою очередь заявил, что Вашингтон должен активнее поддерживать мирный процесс в регионе с участием ОБСЕ

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Президент США Дональд Трамп и его соперник на президентских выборах от демократов Джо Байден обеспокоены эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом глава страны сообщил в ходе брифинга в Белом Доме, а заявление Байдена было опубликовано на странице его штаба.

«В этом регионе у нас [со многими] хорошие отношения. <...> Мы посмотрим, можем ли мы это (боевые действия. — РБК) остановить», — заявил Трамп, указав, что американские власти внимательно следят за ситуацией.

В сообщении Джо Байдена сказано, что он обеспокоен началом боевых действий в Нагорном Карабахе и призывает к незамедлительной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Он добавил, что власти США должны настаивать на увеличении числа наблюдателей вдоль линии прекращения огня и призывать Россию прекратить «цинично поставлять оружие» обеим сторонам конфликта.