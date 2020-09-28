Кремль увидел «чрезвычайное обострение» конфликта Армении и Азербайджана

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Кремль считает причиной серьезного беспокойства обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вчера, к сожалению, день был омрачен чрезвычайным обострением ситуации на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха. Это, конечно же, является <...> причиной серьезного беспокойства», — сказал он.

По его словам, с первых часов возобновления военных действий министр иностранных дел Сергей Лавров был в контакте с коллегами из Армении и Азербайджана. Также по инициативе армянской стороны президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, напомнил Песков.

«Считаем, что боевые действия должны быть прекращены и конфликт должен перейти в политико-дипломатическое русло», — добавил он.

Отвечая на вопрос, усматривают ли в Кремле то, что обострение конфликта в регионе было спровоцировано намерено, учитывая ситуацию в Белоруссии и с отравлением Алексея Навального, пресс-секретарь сказал: «Нет, не усматривают».