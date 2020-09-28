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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении заявили о «значительных успехах» в боях в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении сообщили, что в ночь на 28 сентября бои в Карабахе продолжились и пока затишья нет. Данные Азербайджана о потерях Ереван назвал ложными

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник, 28 сентября. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает армянское издание Verelq.

«Ночью продолжались военные действия, наши ВС добились значительных успехов. Но пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои», — заявил он.

По его словам, данные о потерях армянской армии, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности.

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По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона в ходе боев в воскресенье, 27 сентября, на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении понесли серьезный урон. «В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами», — цитирует заявление Минобороны Азербайджана агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана
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Фото:Министерство обороны Армении / AP

Конфликт Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха обострился в июле. Страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Государства обменивались ударами на протяжении двух недель, затем ситуация стабилизировалась.

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Утром 27 сентября боевые действия возобновились. И Армения, и Азербайджан обвиняют в этом друг друга. Баку заявил о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран, Ереван сообщил, что Азербайджан первым обстрелял территории Нагорного Карабаха. Глава непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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