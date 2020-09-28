В Армении заявили о «значительных успехах» в боях в Нагорном Карабахе

В Минобороны Армении сообщили, что в ночь на 28 сентября бои в Карабахе продолжились и пока затишья нет. Данные Азербайджана о потерях Ереван назвал ложными

Военные действия в Нагорном Карабахе продолжались в ночь на понедельник, 28 сентября. Об этом заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает армянское издание Verelq.

«Ночью продолжались военные действия, наши ВС добились значительных успехов. Но пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои», — заявил он.

По его словам, данные о потерях армянской армии, о которых объявила азербайджанская сторона, не соответствуют действительности.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская сторона в ходе боев в воскресенье, 27 сентября, на линии соприкосновения в Карабахе потеряла более 550 убитыми. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении понесли серьезный урон. «В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, три склада с боеприпасами», — цитирует заявление Минобороны Азербайджана агентство «Интерфакс-Азербайджан».