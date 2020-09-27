Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана

Фото: Министерство обороны Армении / AP

Во время боев в Нагорном Карабахе погибли около 200 военнослужащих Азербайджана. Об этом заявил на брифинге представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«По нашим данным, погибли около 200 азербайджанских военнослужащих, уничтожено 30 единиц бронетехники, 20 беспилотников», — уточнил он.

Ованнисян отметил, что со стороны Армении были ранены почти 100 человек, по его словам, 90 из них находятся в нормальном состоянии. Остальных госпитализировали в Ереване.

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