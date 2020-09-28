Сына иркутского экс-губернатора Левченко задержали по делу о хищении

Депутат заксобрания Иркутской области, сын бывшего губернатора Сергея Левченко Андрей задержан по делу о хищении путем мошенничества. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлена причастность Левченко к мошенничеству в особо крупном размере, говорится в сообщении.

Следователи провели обыски по месту жительства и работы депутата, а также у его отца — экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщили в СК. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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