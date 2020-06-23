Коммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах

«Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года», — пишет Левченко, однако в дальнейшие детали не вдается.

«Уважаемый Владимир Владимирович, на мой взгляд, в текущий сложный для страны период крайне важно проводить региональные выборы без излишних препятствий для избирателей и кандидатов. Жители Иркутской области хотят иметь право избрать профессионального и эффективного руководителя региона. Прошу вас дать согласие на мое участие в выборах губернатора Иркутской области в 2020 году», — завершается письмо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, получали ли в Кремле письмо Левченко, ответил: «Переписку никогда не комментируем».

Как назначались выборы

10 июня заксобрание Иркутской области назначило на Единый день голосования в сентябре досрочные выборы губернатора. Депутаты от фракции КПРФ выступили против того, чтобы выборы назывались «досрочными», поскольку они пройдут в те же сроки. Однако их предложение не было поддержано. Присутствовавший на сессии юрист Сергей Шишкин заявил, что правовое наполнение очередных и досрочных выборов отличается — в частности, федеральным законодательством запрещается принимать участие в досрочных выборах губернатору, который ушел в отставку досрочно.

Источники, близкие к администрации президента, говорили РБК, что формулировка о досрочных выборах была выбрана специально, чтобы не дать возможности Левченко принять участие в кампании. Сам Левченко считает, что закон дает ему возможность выдвигаться на выборах, но с согласия президента. Экс-губернатор пояснил РБК, что обратился к главе государства в соответствии с п.5.3 ст.32 закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан».

Согласно этой статье, гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями губернатора и проработавший на этом посту не менее одного года, с согласия президента может быть выдвинут кандидатом на выборах главы региона, если эти выборы назначены в связи с досрочным прекращением его полномочий по собственному желанию.

Почему Левченко ушел со своего поста

О том, что в Кремле запланировали отставку Левченко, близкие к администрации президента источники РБК рассказывали в сентябре 2019 года. Сам губернатор не хотел покидать свой пост, говорил РБК собеседник в КПРФ. В итоге Левченко ушел в отставку по собственному желанию после просьбы лидера компартии Геннадия Зюганова, говорили собеседники, близкие к Кремлю, и в КПРФ.

Работа Сергея Левченко на посту губернатора подвергалась критике из-за работ по ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе. Президент Путин критиковал власти Иркутской области за неэффективную ликвидацию последствий наводнения, указывая, в частности, на плохое информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

Имеет ли право Левченко избираться на досрочных выборах

В случае с письмом Левченко основной вопрос — каким образом трактовать понятие «наделенный полномочиями», говорит президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов. «Если под этим термином подразумевать, что губернатор наделен соответствующими полномочиями заксобранием региона по представлению президента — а это более вероятно, так как этой позиции власти придерживались до последнего времени, в том числе и Конституционный суд, — тогда Левченко не может выдвигаться на основании согласия главы государства. Он замещал должность губернатора по результатам выборов», — поясняет эксперт.

Если исходить из этой позиции, то Левченко вряд ли получит согласие президента на выдвижение, потому что нет правовых оснований использовать исключение в законе. Но однозначно решить, скорее всего, может только суд, если Левченко в случае отрицательного ответа президента его оспорит, полагает эксперт. В целом, по мнению Смирнова, вопрос лежит, скорее, не в правовой, а в политической плоскости, особенно с учетом того, что российское законодательство может трактоваться достаточно широко.

Поскольку в Иркутской области назначены досрочные губернаторские выборы, то Левченко, как губернатор, досрочно покинувший свой пост, автоматически теряет право баллотироваться в ходе нынешней кампании, независимо от согласия президента, считает политолог Александр Пожалов.

Норма, на которую ссылается экс-губернатор, носила переходный характер и предназначалась для глав-назначенцев, отмечает он. В законе четко говорится, что уйти досрочно в отставку и попросить разрешения президента баллотироваться на новый срок, могут граждане, наделенные полномочиями губернатора, то есть, назначенные, говорит эксперт. Если же в отставку досрочно ушел гражданин, замещавший должность главы региона, то есть, избранный, тогда он не может участвовать в ближайших выборах, добавляет Пожалов. «Левченко был избранным и поэтому теряет право выдвигаться на досрочных выборах», — резюмирует эксперт.

Коммунистам следовало бы оспаривать решение заксобрания, назначившего не плановые, а досрочные выборы, говорит эксперт. Но в то же время, продолжает Пожалов, в России не сложилась единообразная практика, в каких случаях назначаются досрочные, а в каких — плановые кампании. Например, помимо Иркутской области, досрочные выборы были назначены также в Камчатском крае, где произошла самая поздняя в этом цикле замена губернатора — 3 апреля. А в ЕАО, Архангельской и Калужской областях выборам придали «обычный» статус, хотя полномочия ушедших в отставку губернаторов тоже истекали в 2020 году», — отмечает Пожалов. Было бы логично, если бы были введены некие общие принципы назначения выборов, которыми бы руководствовались все регионы, считает он.