Путин исключил связь между отставкой Левченко и его членством в КПРФ

Бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко отправили в отставку не потому, что он представляет КПРФ, а потому что жители просили «прислать новых людей». Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет канал «Россия 24».

По словам президента, для него партийная принадлежность не имеет значения, «главное, чтобы человек эффективно работал». Как заявил Путин, у него есть данные, которые свидетельствуют о том, что «в Иркутске много проблем». В частности, люди не обеспечены жильем. «В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в проблеме», — сказал президент.

Сергей Левченко — член КПРФ, губернатором Иркутской области он стал в 2015 году. 12 декабря он написал заявление об отставке. Путин назначил врио главы региона Игоря Кобзева, замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору.