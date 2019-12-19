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Путин исключил связь между отставкой Левченко и его членством в КПРФ

Бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко отправили в отставку не потому, что он представляет КПРФ, а потому что жители просили «прислать новых людей». Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Путин, трансляцию ведет канал «Россия 24».

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По словам президента, для него партийная принадлежность не имеет значения, «главное, чтобы человек эффективно работал». Как заявил Путин, у него есть данные, которые свидетельствуют о том, что «в Иркутске много проблем». В частности, люди не обеспечены жильем. «В этих условиях нужен специалист, который хорошо разбирается в проблеме», — сказал президент.

Сергей Левченко ушел в отставку с поста иркутского губернатора
Политика

Сергей Левченко — член КПРФ, губернатором Иркутской области он стал в 2015 году. 12 декабря он написал заявление об отставке. Путин назначил врио главы региона Игоря Кобзева, замглавы МЧС и главного инспектора по пожарному надзору.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя уход Левченко, назвала причиной его отставки неспособность справиться с последствиями паводка в регионе. По ее словам, «не было оперативных решений, не было нужного контакта с людьми». Сам Левченко, объясняя решение уйти с поста, заявил, что так «будет лучше для жителей».

Теги: Владимир Путин, пресс-конференция, Иркутская область
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