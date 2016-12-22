Лавров сообщил о начатых сразу после гибели Ил-20 поставках С-300 в Сирию

Зенитно-ракетные комплексы уже начали поступать в арабскую республику, заверил глава МИД России. Поставки были прекращены в 2013 году по просьбе израильской стороны, однако после гибели Ил-20 Москва решила их возобновить

Сергей Лавров (Фото: Роман Махмутов / РИА Новости)

Москва уже начала поставлять Дамаску российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом во время пресс-конференции в Нью-Йорке заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«С-300 уже начали поступать в Сирию», — заявил глава ведомства, заметив, что в соответствии с поручением президента поставки начались «сразу после инцидента» самолетом-разведчиком Ил-20 над Средиземным морем.

Командные пункты сирийских ПВО, как заверил Лавров, Москва оснастит автоматизированными системами управления, которые есть только у вооруженных сил России. Помимо этого, российские военные, по данным министра, будут осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

Впервые о том, что Россия начнет поставки С-300 в Сирию, стало известно 24 сентября. Об этом объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Решение российской стороны в пользу поставок данных комплексов последовало после гибели российского военного самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит 17 сентября в момент возвращения на авиабазу Хмеймим. В результате погибли 15 российских военнослужащих. По данным российского Минобороны, Ил-20 был сбит из сирийского зенитного комплекса С-200, целью которого были четыре израильских истребителя F-16. Они наносили удары по объектам в Латакии.

Объявляя о решении начать поставки С-300 Сирии, Шойгу напомнил, что в 2013 году Россия отказалась от передачи Дамаску такого вооружения по просьбе Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине», — сказал Шойгу.

В Кремле пояснили, что поставка Дамаску комплексов С-300 направлена на то, чтобы обеспечить безопасность своих военнослужащих. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда отмечал, что гибель Ил-20 стала результатом преднамеренных действий израильских летчиков.​

Планы России по поставкам в Сирию комплексов С-300 вызвали недовольство со стороны Штатов. В частности, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что подобные действия Москвы будут означать «значительную эскалацию» напряженности в регионе. Подобную мысль высказал и и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 24 сентября он заявил, что поставки передовых систем вооружения «безответственным игрокам» повышают риски в ближневосточном регионе. Российский президент в свою очередь в беседе с Нетаньяху назвал решение о поставке С-300 в Сирию адекватным сложившейся ситуации.