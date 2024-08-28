Британский премьер Стармер приступил к завершению эры Brexit

Кир Стармер начал турне по Европе и уже договорился с канцлером ФРГ о заключении всеобъемлющего двустороннего соглашения. Так британский премьер-лейборист пытается положить конец эре Brexit. Подробнее — в материале РБК

Кир Стармер и Олаф Шольц (Фото: Christian Spicker / imago-images.de / Global Look Press)

О чем договорились Шольц и Стармер

28 августа премьер-министр Британии Кир Стармер и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры в Берлине. Это их пятая встреча и первый государственный визит Стармера в немецкую столицу.

Как пишет Handelsblatt, у немецкого канцлера и его британского коллеги много общих тем: положение дел в Германии после трех лет правления «светофорной коалиции» так же печально, как и в Великобритании после 14-летнего правления консерваторов, — национальная экономика обеих стран стагнирует, а в обществе доминирует пессимизм. Politico с иронией отмечает, что новому премьеру Британии не приходится рассчитывать на урок от более опытного немецкого канцлера: рейтинг социал-демократов, к которым принадлежит Шольц, сейчас исторически низкий, а немецкие правые радикалы располагают все большей поддержкой избирателей.Тем не менее, продолжает издание, Стармер не случайно выбрал именно Берлин для первой официальной поездки на континент, ведь Германия гораздо больше заинтересована в восстановлении отношений с Соединенным Королевством, чем осторожная Франция. По информации британского правительства, Германия — крупнейшая в Европе экономика — занимает второе место в списке торговых партнеров королевства, на нее приходится 8,5% британской торговли; Франция в этом списке идет четвертой с показателем 6%.

Ключевой целью переговоров стороны обозначили перезагрузку отношений после Brexit. На итоговой пресс-конференции Шольц отметил, что Лондон принял историческое решение, покинув ЕС, но по-прежнему остается «незаменимым партнером» Берлина и потому страны готовы работать над улучшением взаимодействия.

С этой целью Британия и Германия в ближайшие месяцы начнут разрабатывать всеобъемлющее соглашение, которое, как пояснил Шольц, «будет охватывать весь спектр отношений двух стран». Немецкий канцлер отметил, что соответствующие межправительственные консультации уже начались. Стармер назвал этот документ «шансом, который выпадает раз в поколение», отметив, что соглашение может быть подготовлено уже к концу года. Оно должно позитивно сказаться на кооперации двух стран в таких областях, как наука, технологии, торговля и бизнес. «Рост — главная задача моего правительства», — отметил британский премьер.

Новое соглашение также призвано придать импульс военному сотрудничеству. По словам Шольца, задача — укрепить «европейскую опору НАТО». В конце июля с этой же целью в Берлин приезжал глава Минобороны Британии Джон Хили. Он и его немецкий коллега Борис Писториус договорились вместе работать над укреплением безопасности Европы, а также усилить поддержку Украины. Было также решено, что Британия присоединится к европейскому проекту по совместной разработке, закупке и производству ракетных вооружений большой дальности (European Long-Range Strike Approach, ELSA).

Стармер и Шольц также обсудили 28 августа ситуацию на Украине и заверили, что они «твердо стоят» на ее стороне. Немецкий канцлер в том числе напомнил о договоренности стран G7 предоставить Киеву кредит в €50 млрд, который будет профинансирован с помощью доходов от замороженных российских активов. Но отвечая на вопрос журналистов, готовы ли Великобритания и Германия пересмотреть свою позицию по поводу применения западного оружия Украиной для ударов вглубь России, Стармер и Шольц отметили, что новых решений на этот счет не принято.

Еще одной общей проблемой для Лондона и Берлина остается миграционный кризис, последствия которого дают о себе знать постоянно. Накануне визита Стармера беженец из Сирии убил в Золингене трех человек и нескольких ранил, а Британию летом накрыла волна беспорядков в связи с гибелью троих детей от рук юноши, чьи родители были выходцами из Руанды.

На пресс-конференции Стармер сообщил, что они с Шольцем решили разработать общий план по борьбе с нелегальной миграцией и активизировать обмен разведданными в этой области. Британия не сможет справиться с группировками, организующими переправку людей в Европу, без помощи партнеров, признал он. Шольц же напомнил, что Германия уже приняла решение активизировать депортацию нелегалов из страны. Вскоре правительство начнет консультации с парламентской оппозицией о реформе механизма предоставления убежища, заключил он.

Как Стармер пытается повернуть Brexit вспять

Внешнеполитический приоритет Стармера — восстановление связей королевства с Евросоюзом, нарушенных после того как в 2020 году состоялся Brexit. После Берлина премьер отправится в Париж, где в среду посетит церемонию открытия Паралимпийских игр, встретится в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а на следующий день примет участие в деловом завтраке с главами французских компаний, инвестирующих в экономику Великобритании (в их числе Thales, которая создает инфосистемы для авиакосмической, военной и морской отраслей, спутниковая телекоммуникационная компания Eutelsat, специализирующаяся на искусственном интеллекте Mistral AI и фармацевтическая Sanofi).

«У нас есть уникальная возможность перезапустить наши с Европой отношения и добиваться настоящего амбициозного партнерства, которое принесет пользу британскому народу, — сказал в преддверии визита Стармер. — Мы должны переломить ситуацию с Brexit и исправить испорченные отношения, которые достались нам от предыдущего правительства». Он сообщил, что работать над этим начал на четвертом саммите Европейского политического сообщества, который Британия провела в июле. За те почти полтора месяца, что Стармер возглавляет правительство, он уже пять раз встретился с Шольцем и три раза с Макроном (встреча 28 августа — четвертая). «Укрепление отношений с этими странами жизненно важно не только для того, чтобы справиться с глобальной проблемой нелегальной миграции, но и чтобы стимулировать экономический рост на континенте и в решающей степени в Великобритании», — пояснял британский лидер.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на неназванного помощника Стармера, Шольц британскому премьеру ближе по-человечески и политически, нежели Макрон, но между двумя странами пока нет тесных военных связей, а между Францией и Британией уже 14 лет действуют так называемые Ланкастерские соглашения о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Двусторонние договоры в этих сферах также есть между Германией и Францией (более того, они регулярно договариваются о новых инициативах — в 2024 году, например, объявили, что создадут новую модель танка совместного производства). Так что британо-германский оборонный договор для Лондона — это стартовая точка, чтобы укрепить оборонное сотрудничество со всем Евросоюзом.

Лейбористы перед всеобщими выборами говорили о необходимости заключить большой британо-европейский пакт об обороне и безопасности. По словам главы Форин-офиса Дэвида Лэмми, этот амбициозный проект может начаться с переговоров, посвященных вопросам, которые представляют для Лондона и Брюсселя общий интерес, и некоей совместной декларации. Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Стармер пояснил, что этот пакт не исключает сотрудничества в рамках НАТО: когда речь заходит об обороне, альянс у Лондона в приоритете, но соглашение с ЕС в этой области хорошо бы дополнило конструкцию.

По информации The Guardian, лейбористы хотели бы заключить юридически обязывающий документ; но это может быть проблематично — мало того что на переговоры могут уйти годы, так им еще могут помешать планы Стармера пересмотреть торговое соглашение между Британией и ЕС, заключенное в 2020 году в довесок к сделке по Brexit. О том, чтобы пересмотреть условия торговли с союзом, Стармер говорил еще до своего премьерства — закрыть этот вопрос лейбористы хотели бы к 2026 году. Однако в ЕС, сообщили источники The Guardian в Брюсселе, спешить не будут: во-первых, сказывается опыт проблемных переговоров с правительством консерваторов; во-вторых, в связи с конфликтом на Украине у ЕС сейчас другие интересы. «Дело не в том, что люди думают о Великобритании хорошо, дело не в том, что они думают плохо. Они вообще не думают о Великобритании», — приводит издание слова одного из высокопоставленных источников в Еврокомиссии.