Как конфликт на Украине оказался в центре выборов на востоке ФРГ Опросы пророчат в этих землях проигрыш правящей коалиции

Победу на сентябрьских выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге могут одержать ультраправые и левые популисты. Они критикуют позицию властей по конфликту на Украине и выступают за переговоры с Россией. Подробнее — в статье РБК

Предвыборная кампания партии «Альтернатива для Германии» в Тюрингии, 24 августа 2024 г. (Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press)

Согласно последним опросам, в восточных землях ФРГ, где в сентябре пройдут местные выборы, лидирует праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ), а партии правящей коалиции находятся среди аутсайдеров.

По данным исследования института INSA от 24 августа, в Саксонии за АдГ готовы проголосовать 32%, а за социал-демократов (СДПГ), к которым принадлежит канцлер Олаф Шольц, — только 6%. Вторым по популярности остается ныне оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) с 30%, затем следует левопопулистская партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) с 15%. Входящие в правящую коалицию «Зеленые» в Саксонии, согласно опросам, получат только 5%.

В Тюрингии также лидирует АдГ с 30%, в то время как у СДПГ — лишь 6%, а у «Зеленых» и вовсе 3%. За второе место там тоже борются ХДС и партия Вагенкнехт — 21% против 20%. Только в Бранденбурге битву за первое место АдГ ведет с партией Шольца — 24% против 20%. ХДС там пророчат 19%, ССВ — 17%.

Местные выборы в Саксонии и Тюрингии пройдут в это воскресенье, в Бранденбурге — 22 сентября.

Почему на востоке Германии сконцентрировался протестный электорат

Сегодня население Западной Германии почти в пять раз превосходит население Восточной — 68 млн против 12,5 млн. Тем не менее именно региональные выборы в восточных землях давно превратились в серьезное испытание для правящих сил. Местные избиратели традиционно критикуют правительственную линию и отдают предпочтение оппозиции, прежде всего нерукопожатной для многих респектабельных политиков АдГ, некоторые структуры которой Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) классифицирует как правоэкстремистские.

Популярность на востоке Германии сохраняют также левые. Эта партия — наследница правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии. После начала операции России на Украине она пережила раскол — часть ее депутатов во главе с Сарой Вагенкнехт не поддержали курс Берлина на сворачивание отношений с Москвой и осудили поставки немецкого оружия Украине. В результате в январе 2024-го появился «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость». И, как показали прошедшие в июне выборы в Европарламент, большая часть электората левых отошла к ССВ. Если на евровыборах 2019 года левые получили 5,5%, то в этом году — только 2,7%, а ССВ — 6,2%.

Основная причина таких настроений восточных немцев — сохраняющееся после объединения Германии неравенство в экономическом положении; согласно многочисленным опросам, жители востока все еще чувствуют себя «гражданами второго класса». По данным исследования Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), в 2023 году восточные немцы в среднем зарабатывали на €824 в месяц меньше, чем западные. В то же время, как показывают актуальные расчеты портала Verivox, жителям восточных земель в среднем приходится платить на 22% больше за электроэнергию, чем на западе, — €5042 в год против €4139. Эксперты объясняют это большими расходами энергетических компаний на расширение электросетей и их эксплуатацию.

Немецкий социолог Детлеф Поллак отмечает, что почти 30% населения Восточной Германии культивируют в себе устойчивый скептицизм по отношению к правящим партиям и грядущие выборы в очередной раз это подтвердят. «Недовольство стало лежать в основе идентичности жителей восточных земель. Их ожидания по поводу быстрого выравнивания экономических условий не оправдались, и они до сих пор считают себя гражданами второго сорта. Хотя некоторые из их претензий уже и не отвечают реальности. Это как ребенок, который всегда думает, что ему дали недостаточно конфет», — комментирует эксперт.

Исследование германского Института экономики (IW) показывает, что многие восточные немцы в своих оценках занижают экономическое развитие в их регионах. Например, уровень безработицы в восточных Саксонии и Тюрингии значительно ниже, чем в таких западных землях, как Северный Рейн — Вестфалия или Саар.

Какую роль в предвыборной кампании играет конфликт на Украине

Традиционно вопросы внешней политики не играют ключевой роли на выборах в ФРГ, особенно на местном уровне (ландтаги и местные правительства не принимают решений относительно оборонной политики). Однако на этот раз конфликт на Украине стал главной темой предвыборной кампании на востоке Германии.

Согласно актуальному исследованию Института демоскопии Алленсбаха, 76% опрошенных жителей восточных земель опасаются, что Германия может быть втянута в военный конфликт (в западных землях так считают всего 44%). Если в целом по стране 75% опрошенных считают Россию угрозой, то на востоке Германии таких 53%. В то же время 40% опрошенных в восточных землях ФРГ видят опасность в США, тогда как во всей стране такого мнения придерживаются 24%.

Эти различия в политических взглядах активно используются как АдГ, так и ССВ. Несмотря на то что идеологически эти партии находятся на противоположных полюсах, они в унисон критикуют поставки оружия Украине и выступают за переговоры с Москвой.

Как отмечает ZDF, АдГ и ССВ «превращают эти выборы в выбор между войной и миром». Глава отделения АдГ в Тюрингии Бьорн Хеке считает, что «выборы на востоке определят, сойдет ли эта страна с тропы войны в среднесрочной перспективе или продолжит путь к ее эскалации». «Мир» — ключевое слово в предвыборных программах ССВ в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

«Каждый голос за ХДС в Саксонии — это отмашка для Фридриха Мерца (лидера ХДС на федеральном уровне. — РБК), который хочет еще сильнее втянуть нас в войну на Украине посредством поставки ракет Taurus. Любой, кто голосует за ХДС, выбирает таких политиков, которые хотят перенести войну на территорию России и дать возможность Украине превратить правительственные здания в Москве в руины с помощью немецкого оружия», — утверждает Вагенкнехт.

Как заметила Tagesspiegel, вслед за АдГ и ССВ обсуждать мир на Украине во время предвыборной кампании стали также представители местных отделений ХДС и СДПГ. По мнению издания, их цель — оттянуть голоса у соперников или даже подать сигнал Вагенкнехт о готовности сотрудничать, чтобы предотвратить победу АдГ. В частности, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) на прошлой неделе повторил призыв к России и Украине сесть за стол переговоров. «Любой, кто хоть немного знает Россию, знает, что единственный путь — этот», — отметил он (Кречмера ранее часто критиковали за тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным, он также выступал за сокращение военной помощи Киеву).

«Два с половиной года продолжается война в Европе. Она должна быть прекращена как можно скорее. И я надеюсь, что федеральное правительство как можно быстрее предпримет все возможные дипломатические усилия», — заявил в начале августа глава Бранденбурга Дитмар Войдке (СДПГ). По его мнению, Германия все еще может сыграть роль посредника в этом конфликте.

Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов (левые) заявил, что Европе требуется новая система безопасности, охватывающая и Россию. «Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию. Все государства-участники должны заключить пакт о ненападении и сформировать оборонительный союз, ориентированный на урегулирование конфликтов на Европейском континенте», — отметил он в интервью медиагруппе Funke.

Как эти выборы скажутся на политике Германии

Рейтинги правящих сил на федеральном уровне продолжают снижаться; следующие парламентские выборы должны пройти в сентябре 2025-го. Согласно исследованию телекомпании ZDF от 15 августа, 62% немцев негативно оценивают работу правительства, положительно — 33%. Деятельность канцлера Шольца оценивают как неудачную 58% опрошенных.

Тем не менее, как отмечает восточногерманская теле- и радиовещательная компания MDR, говорить о том, что эта предвыборная кампания может привести к серьезным изменениям в правительственном курсе, не приходится: «Несмотря на то что опросы выглядят устрашающе для всех партий из правящей светофорной коалиции, трезвый взгляд на цифры показывает: подобное происходило и в прошлые региональные выборы, и маловероятно, что из-за этого светофор распадется [до выборов, назначенных на осень 2025-го]».

Издание TAZ также отмечает, что рекордно низкие рейтинги СДПГ, СвДП и «зеленых» на востоке страны вряд ли приведут к досрочным парламентским выборам, хотя некоторые уже и называют коалиционное правительство «переходным». В то же время журналисты Der Spiegel уверены, если СДПГ не получит мест в парламентах Тюрингии и Саксонии, Шольц не сможет беспрепятственно продолжить свою деятельность. Издание напоминает, что после проигрыша СДПГ в 2005-м на региональных выборах в Северном Рейне — Вестфалии тогдашний канцлер Герхард Шредер призвал бундестаг вынести ему вотум недоверия, чтобы назначить досрочные федеральные выборы. В результате осенью того же года пост главы правительства перешел Ангеле Меркель, представляющей ХДС.