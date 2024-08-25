В Германии арестовали сирийца по делу о нападении с ножом в Золингене
26-летний сириец Исса А. признался в нападении на прохожих в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), его поместили под стражу, передает Reuters со ссылкой на местную прокуратуру и полицию.
Мужчину подозревают в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене.
По данным прокуратуры, «из-за своих радикальных исламистских убеждений» он пытался убить как можно больше людей, которых считал неверующими. Полиция отметила, что злоумышленник целился в шеи своим жертвам. Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что сириец переехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежище.
произошло 24 августа во время празднования 650-летия Золингена. Погибли двое мужчин и женщина, еще восемь человек получили ранения, четверо из них — серьезные. В рамках расследования ранее был задержан 15-летний подросток.
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