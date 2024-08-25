В Германии арестовали сирийца по делу о нападении с ножом в Золингене

Исса А. (Фото: Heiko Becker / Reuters)

26-летний сириец Исса А. признался в нападении на прохожих в немецком городе Золинген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), его поместили под стражу, передает Reuters со ссылкой на местную прокуратуру и полицию.

Мужчину подозревают в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, признано террористической организацией и запрещено в России). Ранее ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Золингене.

По данным прокуратуры, «из-за своих радикальных исламистских убеждений» он пытался убить как можно больше людей, которых считал неверующими. Полиция отметила, что злоумышленник целился в шеи своим жертвам. Der Spiegel со ссылкой на источники пишет, что сириец переехал в Германию в конце 2022 года и попросил убежище.