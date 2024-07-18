«Говорильня для 50 европейских стран». В Британии стартует саммит EPC

В Британии начался саммит Европейского политического сообщества. Оно объединяет 50 европейских стран, в том числе те, которые не входят в Евросоюз или НАТО. На повестке дня — украинский конфликт, миграция, энергобезопасность

Дворец Бленхейм, Великобритания (Фото: Paul Williams / imagebroker.com / Global Look Press)

18 июля в Великобритании пройдет четвертый саммит Европейского политического сообщества. По сообщению офиса британского премьера, в нем примут участие более 45 европейских лидеров, а также представители НАТО, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы. Ключевые темы саммита — конфликт на Украине, энергетическая безопасность, миграция, а цель — «сохранять единство в ответ на конфликт и нестабильность внутри Европы и рядом с ее границами».

Европейское политическое сообщество (European Political Community — EPC) существует с мая 2022 года. Его создание инициировала Франция, которая председательствовала в Евросоюзе. По замыслу президента Франции Эмманюэля Макрона, EPC должно стать платформой, на которой свою политику координировали бы все страны Европы, а не только члены Евросоюза. Сообщество проводит саммиты два раза в год, на них приглашают лидеров 44 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Британия, Грузия, Молдавия, Турция, Украина. Саммиты EPC последовательно проходили в Чехии, Молдавии, Испании.

Нынешний саммит, организованный во дворце Бленхейм (графство Оксфордшир) — родовом имении герцогов Мальборо, где родился Уинстон Черчилль, — стартовал через две недели после парламентских выборов в Великобритании, на которых после 14-летнего перерыва к власти вернулись лейбористы, возглавляемые Киром Стармером. Один из приоритетов нового британского премьера — наладить отношения с Евросоюзом, и для этого он намерен использовать форум EPC. «Я бы хотел изменить то, как Соединенное Королевство взаимодействует с нашими европейскими партнерами: чтобы мы работали вместе, добиваясь прогресса в борьбе с вызовами, и эта работа начнется на встрече Европейского политического сообщества в четверг», — приводит Даунинг-стрит слова премьера.

План саммита такой: сначала открывающая пленарная сессия, затем три круглых стола, посвященных миграции, энергетике и связи, а также защите и обеспечению демократии; саммит завершит закрывающая пленарная сессия.

The Times называет EPC «говорильней для 50 европейских стран», поясняя, что у сообщества нет ни основополагающего договора, ни секретариата, ни итоговых коммюнике, которые бы призывали участников к действию. Но, как отмечает издание, отсутствие договорных ограничений — потенциальное преимущество этой организации, без этих требований делегаты могут свободнее обсуждать вопросы, которые представляют для них общий интерес. «Просто собрать вместе 50 лидеров — уже ценное мероприятие, которое позволяет провести плодотворные двусторонние и многосторонние дискуссии, — аргументирует The Times. — Британское правительство, которое ищет способы наладить с Европой сотрудничество, избегая при этом изнурительных переговоров о торговле, заинтересовано в том, чтобы EPC заработало».

The Guardian напоминает о неоднозначном отношении к саммитам ЕРС: в то время как его сторонники говорят, что в отсутствии регламента и гибкости формата заключается его сила, критики задаются вопросом, а нужен ли миру еще один саммит, по итогам которого даже пресс-конференцию не устраивают. Если первая встреча в Праге в октябре 2022 года стала общеевропейским феноменом, то следующие два саммита вызвали смешанные оценки. «49 лидеров, 700 журналистов, десятки двусторонних встреч и… никаких решений», — подытожило Politico саммит, прошедший в Гранаде в октябре 2023 года, который, к слову, пропустили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. «Извини, Британия, Европа просто слишком устала и занята, чтобы сейчас разговаривать», — иронизирует издание, сообщая, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не приедет на «еще один саммит» в еще одном замке. 18 июля она находится в Страсбурге, где Европарламенту предстоит утвердить ее кандидатуру на второй срок во главе комиссии.

«Провал в Испании налагает на Британию ответственность за спасение концепции EPC. Она не может позволить себе провести однодневный саммит, чтобы приветствовать Стармера в Европе. Настолько же нельзя его использовать исключительно как площадку для перезапуска отношений Британии с Евросоюзом — задачи, на решение которой нужно много месяцев, и которая к идее EPC имеет опосредованное отношение, — отмечает The Guardian. — Стармер должен показать, что EPC может развивать суверенную Европу».

Встреча EPC проходит через неделю после саммита НАТО в Вашингтоне, на котором одной из ключевых тем также была Украина. Вопреки ожиданиям Киева, его в альянс так и не пригласили, хотя его члены подтвердили, что будут поддерживать республику «столько, сколько потребуется», и пообещали более четко регламентировать эту поддержку.

По предварительным данным, Владимир Зеленский выступит на саммите ЕРС (его визиты заранее не подтверждаются по соображениям безопасности). Украинская тематика на EPC обсуждается не особенно активно, хотя офис Кира Стармера ей все же внимание уделил. «Заседание EPC проходит в жизненно важный для Украины момент, когда в течение лета Россия усиливает свою агрессию, — говорится в сообщении Даунинг-стрит. — Премьер-министр четко заявил, что поддержка Украины со стороны Британии непоколебима и что он использует саммит как платформу для того, чтобы продвигать дальнейшую международную военную и финансовую помощь Украине в преддверии трудной зимы». Объявят ли страны о чем-то еще, кроме того, что анонсировало НАТО неделю назад, офис британского премьера не уточнил.

Москва осуждает любую военную помощь Украине, российские официальные лица многократно заявляли, что это только затянет конфликт.