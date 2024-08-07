Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира Стармера

Беспорядки в Британии уронили рейтинг Кира СтармераПоловина британцев считают, что новый премьер плохо справляется с правыми радикалами
Из-за чего продолжаются протесты
В Великобритании уже больше недели продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как 29 июля в прибрежном Саутпорте (графство Мерсисайд) вооруженный ножом подросток ворвался в танцевальную студию, где проходили детские мастер-классы, и убил трех девочек в возрасте от шести до девяти лет, ранил еще восемь детей и двоих взрослых. В соцсетях стали распространять информацию, что нападавший — радикальный иммигрант-мусульманин, который прибыл в Британию на лодке в 2023 году (нелегальная миграция через Ла-Манш на маленьких суднах — одна из крупнейших проблем Соединенного Королевства) и находился в списке подозрительных лиц британской спецслужбы MI6.
Это спровоцировало беспорядки сперва в Саутпорте, а затем и в других городах; за ними стояли правые радикальные группировки.
Полиция Мерсисайда заявила, что распространяемая в соцсетях информация о преступнике некорректна, сообщила, что не связывает происшествие с терроризмом, и призвала не спекулировать на трагедии, пока продолжается расследование. 31 июля полиция сообщила, что обвиняемый в убийстве — 17-летний юноша из города Бэнкс (графство Ланкашир, соседнее с Мерсисайдом), который родился в Великобритании; поскольку ему нет 18, его имя не раскрыли.
По оценке полиции, к беспорядкам в Саутпорте вечером 30 июля были причастны сторонники «Лиги английской обороны» (English Defence League — EDL), ультраправой исламофобской организации, которую в 2009 году основал крайне правый активист Томми Робинсон (настоящее имя — Стивен Яксли-Леннон). Расцвет EDL пришелся на 2011 год, однако сегодня она фактически не существует. Робинсон, который покинул движение в 2013 году и которого политики и пресса обвиняют в распространении дезинформации в соцсетях (на одной только платформе X у него 926,8 тыс. подписчиков), заявил, что с EDL эти протесты ничего общего не имеют: «Беспорядки вызваны тем, что местные жители сыты по горло».
В следующие дни протесты охватили 20 городов по всей стране — от Сандерленда (северо-восток Англии, побережье Северного моря) и Манчестера (северо-запад) до Плимута (юго-запад) и Белфаста в Северной Ирландии. Тысячи людей собирались перед офисом премьера на Даунинг-стрит в центре Лондона, более 100 были арестованы в ходе столкновений с полицией. Агрессия была направлена на мигрантов и мусульман; недовольные поджигали полицейские машины, бросали кирпичи и бутылки в мечети и полицейских, грабили и громили магазины, принадлежавшие азиатам. Похоже, что у этих протестов нет единого координирующего центра — крайне правые мобилизуются в Сети.
К 4 августа властям, казалось, удалось взять ситуацию под контроль. Однако в этот день в Ротереме (графство Саут-Йоркшир на севере Англии) толпа атаковала и пыталась поджечь отель Holiday Inn, который по договоренности с МВД предоставляет временное жилье мигрантам, пока они ждут решения по своим прошениям об убежище; 4 августа там находились около 250 мигрантов, здание окружили около 700 человек.
К 7 августа более 420 демонстрантов были арестованы, 140 из них предъявили обвинения. Премьер-министр Кир Стармер 1 августа пообещал, что «крошечное, бездумное меньшинство, которое спровоцировало жестокие беспорядки, ответит по всей строгости закона». Некоторых участников беспорядков уже приговорили к заключению. Первым стал 58-летний Дерек Драммонд — он получил три года за то, что 30 июля ударил в лицо полицейского; он признал себя виновным в насильственных беспорядках и нападении на работника службы спасения.
Как беспорядки сказались на позициях Стармера
Британский премьер после трагедии в Саупорте несколько раз выступал с заявлениями, выражая соболезнования семьям погибших и осуждая тех, кто причастен к беспорядкам (в том числе в 20-минутном обращении 1 августа). В разгар беспорядков в Ротереме он заверил, что полиция будет проводить аресты и под стражей окажутся и те, кто в беспорядках участвует, и те, кто к ним подстрекает. «Это не протест. Это организованный жестокий бандитизм. И ему нет места на нашей улице или в Сети, — заявил Стармер. — <…> Наша полиция заслуживает поддержки, поскольку борется с любыми вспыхивающими беспорядками с применением насилия. Какова бы ни была очевидная причина или мотивация, мы не делаем различий: преступление есть преступление».
МВД Великобритании 6 августа обнародовало следующие меры в ответ на нападение в Саутпорте
- Укрепление уголовного правосудия — в течение недели полицейские резервы будут развернуты в местах, где могут произойти столкновения; тысячи дополнительных сотрудников будут готовы к оперативному развертыванию. Суды будут работать круглосуточно.
- Дополнительный персонал для защиты мечетей, которые подвержены риску нападений.
- Национальная программа по борьбе с беспорядками (о ее создании Стармер объявил в обращении 1 августа) — ее суть в том, чтобы полиция по всей стране оперативно обменивалась информацией о группировках, которые склонны к насилию, чтобы предотвращать беспорядки. В частности, транспортная полиция будет предоставлять данные о всплеске продаж билетов на поезда, которые могут ехать в места, где возможны столкновения; также речь идет о том, чтобы активнее внедрять систему распознавания лиц.
- Пакет поддержки для Саутпорта — помощь жертвам нападения, в частности, медицинская и кризисная поддержка, а также мероприятия в городе, которые помогли бы объединить людей.
По оценке британской прессы, «медовый месяц» нового премьера подошел к концу (в начале июля лейбористы триумфально победили на выборах в палату общин, получив там 409 мест из 650). На фоне протестов рейтинг одобрения Стармера, по данным агентства Opinium от 3 августа, упал с +19 до +3 (хоть он и обвалился на 16 пунктов, рейтинг по-прежнему находится в положительном значении). Согласно опросу YouGov, данные которого приводит The Independent, почти половина британцев считают, что новый премьер плохо справляется с беспорядками; лишь примерно треть его меры одобряют; 43% опрошенных также критикуют главу МВД Иветт Купер, в то время как лишь 23% одобрили ее реакцию.
Опубликованный 7 августа опрос YouGov также показал, что 47% британцев считают правых экстремистов большой угрозой — это на 15% больше, чем в феврале 2024 года. Таким образом, правые экстремисты приблизились по этому показателю к исламистам — их большой угрозой считают 52% британцев.
«Медовый месяц», на который рассчитывали лейбористы Стармера, испарился. Хотя последствия по-прежнему сложно предсказать», — отмечает агентство Bloomberg. Оно обращает внимание, что даже газеты правого толка критикуют протестующих, а не правительство, хотя и придерживаются точки зрения, что и у лейбористов, и у их лидера есть предубеждения против белых британцев. Агентство также отмечает, что Стармер унаследовал судебную систему, которой недостает средств и которая не сможет обеспечить так нужную сейчас премьеру эффективную реакцию.
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