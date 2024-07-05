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Политика ,  
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Кто такой Кир Стармер — новый премьер-министр Великобритании

Его партия получила в Палате общин 409 мест из 650
К власти в Британии пришла Лейбористская партия. Премьер-министром станет ее лидер Кир Стармер. Подробнее о нем — в материале РБК
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Alishia Abodunde / Getty Images)

На парламентских выборах в Великобритании победу одержала Лейбористская партия — 14-летнее правление консерваторов подошло к концу. Поскольку место премьера занимает лидер получившей большинство партии, кабинет возглавит 61-летний Кир Стармер.

Всеобщие выборы в Великобритании прошли 4 июля. По результатам, опубликованным на сайте палаты общин (нижняя палата парламента), места между ключевыми партиями распределились следующим образом:

  • Лейбористская партия — 409 мандатов (+207 по сравнению с выборами 2019 года);
  • Консервативная партия — 119 мандатов (-246 по сравнению с выборами 2019 года);
  • «Либеральные демократы» — 71 мандат;
  • Шотландская национальная партия — девять мандатов.

Из рабочей семьи в сэры

Кир Родни Стармер родился в 1962 году на юге Лондона в семье слесаря-инструментальщика и медсестры Родни и Джозефин Стармер. В семье было четверо детей, Кир — второй по старшинству. Его назвали в честь основателя и первого лидера парламентской фракции Лейбористской партии Кира Харди. Биограф Стармера Том Болдуин пишет (в феврале 2024 года этот британский журналист на основе многочисленных интервью со Стармером, его родными и знакомыми написал книгу «Кир Стармер. Биография»), что в школе мальчик очень его стеснялся и хотел, чтобы его назвали Дейвом или Питом.

Семья жила бедно — родители Кира не всегда могли оплатить счета, телефон за неуплату периодически отключали, а дом в Херст Грин (небольшая деревенька в графстве Суррей), где рос будущий премьер, со временем обветшал, но у семьи не было средств его отремонтировать. Его друг детства сравнивал это жилье со «строительной площадкой»: «В стенах были дыры, кое-где отсутствовала каменная кладка, казалось, что они пытались закончить дом, но у них ничего не получалось».

Джозефин Стармер тяжело болела, еще в детстве ей поставили диагноз «расстройство Стилла» — это редкое аутоимунное заболевание, которое проявляется в тяжелом ревматоидном артрите, наблюдаемом обычно у очень пожилых людей. Стармер говорит, что «абсолютная решимость» его матери и ее способность «просто принять это» всегда с ним. «Столкнувшись с проблемой, — говорит он, — я вспоминаю о матери и берусь за решение, потому что по сравнению с тем, через что ей пришлось пройти, некоторые вещи просто меркнут и становятся незначительными», — приводит Болдуин слова Стармера. По воспоминаниям его сестры Кэти, когда мать болела, а отец был на работе или у нее в больнице, брат брал на себя всю ответственность: «Ему было довольно сложно, потому что он был взрослым всю жизнь».

Его отец был очень скуп на эмоции — воспоминания Стармера о нем резко контрастируют с тем, что он говорит о матери. По мере того, как прогрессировала болезнь жены, «отец все больше уходил в себя». «Он шел на работу к 8 утра, возвращался домой к 17:00 на чай, затем возвращался к своим инструментам и работал с 18:00 до 22:00. Работа, дом, работа, сон — таков был его распорядок дня», — рассказывает политик. Джозефин Стармер умерла в 2015 году — за несколько дней до того, как ее сына избрали в парламент; к концу жизни ей ампутировали ногу, она была прикована к инвалидному креслу и даже не могла говорить. Вскоре после ее смерти скончался и Стармер-старший.

The Guardian обращает внимание, что сложное детство, связанное с болезнью, смертью или отсутствием одного или обоих родителей, было у многих целеустремленных лидеров. Братья и сестры Кира называли его «супермальчиком»: «Он всегда хотел быть лучшим во всем и побеждать». Он стал первым в своей семье, кто поступил в университет. Под давлением родителей, которые хотели, чтобы он получил «настоящую профессию», Стармер решил изучать право в Университете Лидса, «хотя юристов никогда не встречал и толком не знал, чем они занимаются». Окончил университет с отличием, после чего продолжил обучение в Оксфорде, где получил степень бакалавра гражданского права.

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Политика
Фото:Peter Nicholls / Getty Images

После университета в 1987 году стал барристером (адвокат с правом вести судебные дела) со специализацией в области прав человека. Он работал в палате Doughty Street Chambers, известной тем, что она берется за сложные правозащитные случаи. Стармер занимался вопросами смертной казни — в частности, боролся за ее отмену в странах Содружества в Карибском бассейне, а также входил в команду юристов, которые добились, чтобы в 2009 году Конституционный суд Уганды признал недействительными все вынесенные ранее смертные приговоры. Стармер также бесплатно защищал двух анархистов-веганов, которые распространяли листовки, где обвиняли сеть «Макдоналдс» в низких зарплатах, жестоком обращении с животными и вырубке лесов. Сеть подала на них в суд за клевету, дело тянулось около десяти лет, став «одной из самых длительных судебных тяжб в британской истории», и закончилось своего рода ничьей.

В 2008 году генпрокурор Англии и Уэльса назначила Стармера главой Королевской прокурорской службы (Crown Prosecution Service — CPS). Ее основная задача — в том, чтобы оказывать юридическую поддержку полиции и следствию при расследовании уголовных дел и представлять обвинение в судах различного уровня. Эту должность Стармер занимал пять лет. Как пишет The Guardian, эта работа вызвала у него больше симпатии к госслужбе, чем он ожидал.

В 2014 году за заслуги перед уголовным правосудием он был удостоен рыцарского звания и стал сэром Киром.

Как Стармер стал политиком

В политику Стармер пришел в 2015 году, когда ему было 52 года, — «всего девять лет назад в стране, где многие члены парламента начали свое восхождение к власти в университетские годы». Он был избран в парламент от округа Холборн и Сент-Панкрас (Большой Лондон). В то время лейбористы были в оппозиции, и глава партии Джереми Корбин назначил Стармера теневым министром по выходу Британии из Евросоюза. «Стармер был против Brexit, но многие избиратели лейбористов из рабочего класса выступали за выход из Евросоюза, — уточняет The Washington Post. — Непостижимый партийный компромисс заключался в том, что лейбористы не были ни за, ни против Brexit, а требовали повторного референдума. Эта неразбериха, и Стармер в том числе, возможно, внесли вклад в колоссальное поражение лейбористов на выборах 2019 года».

После него Корбин решил уйти, и новым лидером партии в 2020-м стал Стармер. Он взялся за переизобретение партии. Как сказал в интервью BBC накануне выборов британский миллиардер Джон Кодвелл (известный сторонник и донор тори, который в 2019 году вложил в Консервативную партию £500 тыс.), «Кир изъял из Лейбористской партии все левое». «Он предложил блестящий набор ценностей, принципов и способов развития Британии, полностью соответствующий моим взглядам как коммерческого капиталиста», — считает бизнесмен.

Именно поэтому не совсем ясно, какие приоритеты будут у Стармера как премьера: июньский опрос Ipsos показал, что 49% британских избирателей не представляют, что конкретно отстаивает лидер лейбористов. «Сторонники Стармера надеются, что он станет лидером трансформации — своего рода версией Тони Блэра 2024 года (премьер-лейборист с 1997 по 2007 год. — РБК), только без багажа войны в Ираке — если его не погубят разногласия в его партии», — пишет The Washington Post. Как ожидается, во внутренней политике он сосредоточится на том, чтобы поддержать национальную экономику и избавить британцев от ощущения, что их ежедневные расходы стали неуправляемыми. Что же касается внешней политики, то здесь налицо преемственность — лейбористы будут придерживаться того же курса, что консерваторы. В приоритете у них сближение с Европой после Brexit, климатическая повестка и налаживание контактов с глобальным Югом.

Стармер уже заявил, что Британия останется сильным членом НАТО, продолжит поддерживать Украину и будет на стороне Израиля в войне с ХАМАС, но призвал стороны к прекращению огня.

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Кир Стармер Лейбористы Великобритания парламентские выборы
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