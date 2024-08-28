В больнице скончался пострадавший при атаке ВСУ на порт Кавказ
Один из пострадавших при атаке Украины на железнодорожный паром в порту Кавказ в Краснодарском крае скончался, передает ТАСС со ссылкой на главного врача Керченской больницы.
Атака на железнодорожный паром, где находились 30 цистерн с топливом, в порту Кавказ произошла 22 августа, начался пожар, позднее судно затонуло, сообщали власти региона. При атаке на паром погиб один человек, 17 удалось спасти, четверых из них доставили в больницу Керчи, остальным оказали медпомощь амбулаторно.
В порту Кавказ после украинского удара ввели особый режим, Морспасслужба начала ликвидацию разлива нефтепродуктов. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнял, что в районе происшествия были установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом. Керченскую переправу временно решили закрыть.
Военно-морские силы Украины взяли на себя ответственность за удар по парому в порту Кавказ. Об этом сообщал представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук.
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