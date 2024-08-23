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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту Кавказ

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Военная операция на Украине
Паром перевозил 30 цистерн с топливом, после удара он затонул. В порту Кавказ находятся паромная переправа в Керчь и грузовой терминал, обслуживающий экспортную нефть
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Украины подтвердили нанесение удара по железнодорожному парому в порту Кавказ, сообщил спикер ведомства Дмитрий Плетенчук, передает «Украинская правда».

Порт Кавказ расположен в Керченском проливе примерно в 12 км к северу от Крымского моста, в нем есть грузовой и пассажирский терминалы. В порту переваливают контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы и переваливают большие объемы нефти на экспорт. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в России.

Удар ВСУ нанесли накануне, 22 августа, власти сообщали, что судно затонуло. Однако на следующий день в экстренных службах уточнили, что паром затонул только «наполовину».

Спасены 17 членов экипажа, еще двух человек ищут. «На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом», — рассказывал губернатор Вениамин Кондратьев.

Паром вез 30 цистерн с топливом. На территории порта очагов возгорания не было.

Переправа Крым — Кавказ работает круглосуточно, расстояние между портами менее 5 км. После завершения строительства Крымского моста работу переправы приостановили, однако после взрыва на мосту в 2022 году ее снова ввели в эксплуатацию.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
порт Кавказ паром ВМС Украины Краснодарский край Украина ВСУ
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