На атакованном пароме в порту Кавказ было 30 цистерн с топливом

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На железнодорожном пароме, который был атакован Украиной в порту Кавказ, находилось 30 цистерн с топливом, сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Точной информации о пострадавших пока нет.

Оперативный штаб Краснодарского края ранее сообщил, что для тушения горящих в порту цистерн с топливом направлен пожарный поезд.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ.

Позднее там добавили, что в результате полученных повреждений паром затонул. «РИА Новости» сообщило, что на пароме находились пять человек. По данным телеграм-каналов Baza и Shot, атаке подверглось судно «Конро Трейдер», Mash привел другое название — «Акватрейдер».

Незадолго до атаки на Крымском мосту перекрывали движение. Порт находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от переправы.