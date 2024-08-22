Украина атаковала паром с топливом в краснодарском порту Кавказ
Украина атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ, сообщили РБК в опершатбе Краснодарского края.
Там добавили, что на месте работают экстренные службы, информации о пострадавших и площади пожара пока нет.
Примерно за час до сообщения оперштаба было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
Порт Кавказ находится в Керченском проливе, примерно в 12 км от Крымского моста. Пассажирский терминал обеспечивает паромную переправу между Крымом и Краснодарским краем и считается одним из крупнейших в стране. Через него проходят контейнерные, сухие, жидкие и сыпучие генеральные грузы, грузовой терминал способен переваливать большие объемы нефти на экспорт.
В конце июля в порту Кавказ беспилотник атаковал паром, на судне начался пожар, один человек погиб и четверо пострадали. После этого в ФСБ по Краснодарскому краю сообщили, в порту прекратят «накапливание горюче-смазочных материалов» и химических продуктов на объектах транспортной инфраструктуры.
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