Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул
Паром, который был поврежден в результате атаки ВСУ в акватории порта Кавказ, затонул, сообщил оперштаб региона.
«Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе. Ранее там сообщили, что на борьбу с огнем отправили пожарный поезд.
Паром вез 30 цистерн с топливом, сказал ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков.
Об атаке власти сообщили около 17:30 мск.
Сотрудники порта были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Минтранса.
Морской порт Кавказ находится в северо-восточной части Керченского пролива, на западном побережье косы Чушка, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. На его территории работают паромные и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических, зерновых и пищевых наливных грузов. В 2023 году грузооборот порта вырос на 28,1%, до 21,4 млн т.
В июле этого года порт сменил собственника. Сейчас этим активом через ЗПИФ «РВМ Восток» УК «РВМ Капитал» владеет Сергей Орлов, бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина. Ранее ООО «Н1 Актив», которому принадлежит АО МГТ «Кавказ», через ООО «АГ-Трейдлогистик» владел Антон Григорьев.
«РВМ Капитал» занимается прямыми инвестициями и доверительным управлением активами. Среди проектов — группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор», которая развивает экспорт зерна в Китай и страны Центральной Азии. Также она инвестирует в недвижимость.
Порт также подвергся атаке месяц назад — 23 июля в результате удара беспилотниками произошел пожар. Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о пострадавших и погибших.
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