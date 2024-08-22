Атакованный Украиной паром в Краснодарском крае затонул

Паром находился в акватории порта Кавказ в Краснодарском крае, он вез 30 цистерн с топливом

Паром, который был поврежден в результате атаки ВСУ в акватории порта Кавказ, затонул, сообщил оперштаб региона.

«Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе. Ранее там сообщили, что на борьбу с огнем отправили пожарный поезд.

Паром вез 30 цистерн с топливом, сказал ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков.

Об атаке власти сообщили около 17:30 мск.

Сотрудники порта были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Морской порт Кавказ находится в северо-восточной части Керченского пролива, на западном побережье косы Чушка, имеет грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. На его территории работают паромные и грузовые терминалы по перевалке нефтепродуктов, химических, зерновых и пищевых наливных грузов. В 2023 году грузооборот порта вырос на 28,1%, до 21,4 млн т.

В июле этого года порт сменил собственника. Сейчас этим активом через ЗПИФ «РВМ Восток» УК «РВМ Капитал» владеет Сергей Орлов, бывший советник экс-президента РЖД Владимира Якунина. Ранее ООО «Н1 Актив», которому принадлежит АО МГТ «Кавказ», через ООО «АГ-Трейдлогистик» владел Антон Григорьев.

«РВМ Капитал» занимается прямыми инвестициями и доверительным управлением активами. Среди проектов — группа компаний «Новый сухопутный зерновой коридор», которая развивает экспорт зерна в Китай и страны Центральной Азии. Также она инвестирует в недвижимость.