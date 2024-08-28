В Ростовской области после атаки дрона загорелся топливный склад
Топливный склад загорелся в Каменском районе Ростовской области после атаки беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев. Пострадавших нет, в тушении задействованы силы экстренного реагирования, угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, добавил он.
Ночью Голубев сообщал, что примерно в 03:00 по местному времени (совпадает с мск) в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника, пострадавших, по его словам, не было. О четырех сбитых дронах в регионе позже также заявило Минобороны.
Издание 161.ru публиковало видео очевидцев, снятое ночью, предположительно, с пожаром на нефтебазе. На кадрах виден столб огня. Кадры, как указывает издание, были сделаны около города Каменск-Шахтинский.
В Пролетарске Ростовской области больше недели горит нефтебаза, пожар, как сообщал губернатор, возник 18 августа, после того как там упали обломки сбитого дрона. ТАСС сообщал о десятках пострадавших пожарных, некоторые были госпитализированы.
23 августа Голубев сообщил еще об одном возгорании в Пролетарске, оно не связано с пожаром на нефтебазе. «Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений», — пояснял глава региона. Позже этот пожар потушили.
В тот же день Голубев рассказал, что в Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. 161.ru передавало, что на фоне этого в Пролетарске отменили День города. В этом году Пролетарский район должен был отпраздновать свое 100-летие.
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