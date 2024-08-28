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Задержание Павла Дурова ,  
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WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 году

WSJ: Макрон в 2018 году предлагал Дурову перенести офис Telegram в Париж
Сюжет
Задержание Павла Дурова
Макрон во время ланча предлагал основателю Telegram перенести штаб-квартиру компании в Париж. За год до этого Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone
Эманюэль&nbsp;Макрон
Эманюэль Макрон (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время ланча в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, Дуров тогда отказался.

Один из собеседников рассказал, что Макрон также обсуждал вопрос о предоставлении предпринимателю французского гражданства. Дуров получил гражданство этой страны в 2021 году.

По словам источников, в 2017 году, за год до ланча с Макроном, Франция вместе с ОАЭ провела шпионскую операцию под кодовым названием Purple Music против Дурова, в рамках которой был взломан его iPhone. Французские спецслужбы были «крайне обеспокоены» использованием террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России) Telegram для вербовки боевиков и планирования атак, пишет WSJ.

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Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Источник, близкий к Дурову, рассказал, что компания долгое время игнорировала повестки и постановления суда, отправленные правоохранительными органами, они скопились на электронной почте Telegram, которую редко проверяют.

После задержания основателя мессенджера его команда заявила, что Telegram соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента. Платформа подчеркнула, что Дурову «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены там.

Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила, что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.

Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках «продолжающегося судебного расследования» и что это решение «ни в коем случае не политическое».

В Кремле заявили, что не просили российских чиновников «чистить переписки» после задержания основателя Telegram и что «готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие».

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Павел Дуров Эмманюэль Макрон Telegram
Павел Дуров фото

Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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