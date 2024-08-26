AFP сообщило о продлении срока задержания Дурова
Павел Дуров
Срок задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлили до среды, 28 августа, сообщил источник AFP, близкий к делу.
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