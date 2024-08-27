Le Figaro узнала, что спутницу Дурова отпустили после допроса

Телохранителя и ассистентку Дурова отпустили после допроса, пишет Le Figaro. Они были с основателем Telegram в момент задержания в Ле-Бурже. Сопровождавшей его девушкой может быть криптокоуч Юлия Вавилова

Фото: Albert Gea / Reuters

Телохранителя и ассистентку основателя Telegram Павла Дурова, «которые постоянно следуют за ним», отпустили после допроса, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник, близкий к делу.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова. Ее родственники 25 августа сообщили, что девушка не выходила на связь после задержания Дурова. Вавилова и бизнесмен не афишировали отношения, но, судя по Stories девушки в Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), этим летом она посещала одни и те же страны в то же время, когда там был Дуров.

По данным AFP, основатель Telegram планировал провести во французской столице как минимум один вечер и устроить ужин.

Срок задержания Дурова продлили до 28 августа. В прокуратуре объясняли, что эта мера пресечения может длиться до 96 часов «в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности». AFP отмечало, что после истечения этого срока судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит.

Дело против бизнесмена было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Секретарь управления по делам несовершеннолетних (Office mineurs, OFMIN, находится в ведении Нацполиции) Жан-Мишель Берниго написал в соцсети LinkedIn (заблокирована в России), что причиной для дела стало «отсутствие модерации и сотрудничества со стороны платформы», особенно в вопросах борьбы с детской преступностью.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что политики в задержании Дурова нет.

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ. Там заявили, что Дурову «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.

Посольство России запросило обеспечить защиту прав Дурова и предоставить к нему консульский доступ. Такой же запрос направили ОАЭ. Всего у Дурова четыре гражданства — Франции, России, ОАЭ и Сент-Китс и Невиса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать задержание Дурова и призвал «дождаться прояснения ситуации» с обвинениями. Он опроверг сообщения о встрече предпринимателя с президентом Владимиром Путиным в Баку — они были там в одно и то же время.

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