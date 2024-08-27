Telegram стали больше скачивать после задержания Дурова

После задержания Дурова число загрузок Telegram по всему миру выросло на 4%. Во Франции, где его задержали, приложение Telegram в App Store вышло в лидеры рейтинга соцсетей, а в США занимало второе место, но опустилось на третье

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После задержания основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа популярность мессенджера выросла, сообщает портал TechCrunch.

Согласно исследованию аналитической компании Sensor Tower, количество загрузок Telegram на iOS по всему миру к 26 августа увеличилось на 4% по сравнению с предыдущим днем. Во Франции, где задержали Дурова, месенджер стал лидером по загрузкам в App Store в категории соцсетей и вышел на третье место в общем рейтинге приложений.

Как правило, рейтинг Apple в App Store отражает сочетание таких показателей, как количество установок приложений и скорость загрузки, а также других факторов, отмечает TechCrunch.

В американском сегменте App Store Telegram занял третье место в рейтинге соцсетей (с утра 26 августа был на втором) и за выходные поднялся с 18-го на 8 место в рейтинге лучших приложений App Store (без учета игр). По данным разработчика приложений Appfigures, это самый высокий рейтинг Telegram на платформе по крайней мере с 1 января 2023 года.

Компания отмечает, что на второе место в США мессенджер вышел только в ночь на понедельник, а не сразу после сообщений о задержании Дурова.

Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту, куда он прилелет из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Их отпустили после допроса 26 августа. Основателю Telegram в этот же день продлили срок задержания до 28 августа.

В прокуратуре объясняли, что эта мера пресечения может длиться до 96 часов «в соответствии с процедурой, применимой к преступлениям, подпадающим под действие режима организованной преступности». AFP отмечало, что после истечения этого срока судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит.

Дело против бизнесмена было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Среди пунктов обвинения: отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что политики в задержании Дурова нет.

В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС, включая закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который предусматривает более строгие правила по борьбе с распространением дезинформации и незаконного контента для крупных платформ. Там заявили, что Дурову «нечего скрывать». «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — убеждены в Telegram.

Посольство России запросило обеспечить защиту прав Дурова и предоставить к нему консульский доступ. Такой же запрос направили ОАЭ. Всего у Дурова четыре гражданства — Франции, России, ОАЭ и Сент-Китс и Невиса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать задержание Дурова и призвал «дождаться прояснения ситуации» с обвинениями. Он опроверг сообщения о встрече предпринимателя с президентом Владимиром Путиным в Баку — они были там в одно и то же время.