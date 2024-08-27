В Кремле оценили необходимость чистить переписки после задержания Дурова

Чистить переписки — глупость, в Кремле не используют мессенджеры, в том числе Telegram, поскольку они небезопасны, отметил Песков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Кремль не просил российских чиновников «чистить переписки» после задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос об опасениях, что администрация мессенджера после задержания его основателя может открыть доступ к переписке российских должностных лиц. Его также спросили, продолжают ли в Кремле пользоваться Telegram, и поступало ли чиновникам указание чистить переписки.

«Слушайте, чистить переписки — это полная глупость. Это первое. Второе — государственные служащие по идее не должны использовать в служебных целях мессенджеры. Ни один мессенджер не является надежным с точки зрения информационной безопасности, и Telegram — тоже. И поэтому мы в администрации в служебных целях ни один мессенджер не используем», — сказал он.

Песков также отметил, что использование мессенджеров для работы было бы нарушением служебных правил и служебной этики. «Поэтому, естественно, никто никого ничего здесь не призывает», — заключил он.

Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа, куда он прилетел из Баку на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и девушка. Предположительно, это блогер и коуч по криптовалютам Юлия Вавилова.

Дело в отношении Дурова было открыто 8 июля, в нем содержатся обвинения в 12 преступлениях в отношении «неназванного лица». Среди пунктов обвинения есть отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических изображений несовершеннолетних, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотических средств, соучастие в мошенничестве в составе организованной группы, а также использование криптовалютных инструментов.

Накануне срок задержания Дурова продлили до 28 августа. AFP отмечало, что после истечения 96 часов с момента его задержания судья либо выдвинет предпринимателю обвинения, либо отпустит его.

Макрон заявил, что задержание Дурова — «это ни в коем случае не политическое решение». В Telegram подчеркнули, что платформа соблюдает законы ЕС. «Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление ею», — считают в администрации Telegram.