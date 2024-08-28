В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 года
Специальный прокурор Джек Смит направил в суд новое обвинительное заключение по делу о делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года против бывшего президента США Дональда Трампа, передает CNN. Оно составлено с учетом решения Верховного суда, постановившего, что политика есть право на уголовный иммунитет
Трампу предъявлены те же обвинения, что и ранее: сговор с целью обмана правительства США, воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству, сговор против прав американских граждан.
По сравнению с первой версией заключение сократилось на девять страниц, до 36, оно основано на показаниях свидетелей. Как пишет Reuters, Трамп упоминается как кандидат, добивающийся переизбрания, а не как президент.
В новом документе остались утверждения о том, что Трамп оказывал давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот чтобы тот отказался подтвердить результаты голосования в колеблющихся штатах, но больше не говорится о попытке политика повлиять на Министерство юстиции США
Трамп в своей соцсети TruthSocial раскритиковал Смита, назвал новое обвинительное заключение «нелепым», а также попыткой вмешаться в предстоящие выборы, и потребовал его отмены.
В США против Трампа заведено еще несколько дел. В июле суд во Флориде закрыл одно из них, по которому политика обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.
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