В суд США направили новое обвинение Трампу по делу о выборах 2020 года

Новое заключение подготовлено с учетом решения Верховного суда о праве Трампа на иммунитет, по сравнению с прежней версией оно сократилось на девять страниц. Республиканец счел его попыткой вмешаться в выборы

Дональд Трамп (Фото: Emily Elconin / Getty Images)

Специальный прокурор Джек Смит направил в суд новое обвинительное заключение по делу о делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года против бывшего президента США Дональда Трампа, передает CNN. Оно составлено с учетом решения Верховного суда, постановившего, что политика есть право на уголовный иммунитет

Трампу предъявлены те же обвинения, что и ранее: сговор с целью обмана правительства США, воспрепятствование и попытка воспрепятствования разбирательству, сговор против прав американских граждан.

По сравнению с первой версией заключение сократилось на девять страниц, до 36, оно основано на показаниях свидетелей. Как пишет Reuters, Трамп упоминается как кандидат, добивающийся переизбрания, а не как президент.

В новом документе остались утверждения о том, что Трамп оказывал давление на тогдашнего вице-президента Майка Пенса, чтобы тот чтобы тот отказался подтвердить результаты голосования в колеблющихся штатах, но больше не говорится о попытке политика повлиять на Министерство юстиции США

Трамп в своей соцсети TruthSocial раскритиковал Смита, назвал новое обвинительное заключение «нелепым», а также попыткой вмешаться в предстоящие выборы, и потребовал его отмены.

В США против Трампа заведено еще несколько дел. В июле суд во Флориде закрыл одно из них, по которому политика обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами.