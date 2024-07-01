Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа

В феврале федеральный апелляционный суд отказал Трампу в уголовном иммунитете как экс-президенту. Верховный суд признал, что он имеет право на иммунитет, но за официальные действия как главы государства

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Верховный суд США постановил, что экс-президент Дональд Трамп имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года, сообщает CNN.

В феврале этого года федеральный апелляционный суд вынес решение, согласно которому в рамках данного дела «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом», и потому он не имел иммунитета, который был бы ему положен как занимавшему президентский пост. Верховный суд эту трактовку отклонил.

«В соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей характер президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности. По крайней мере, в отношении осуществления президентом своих основных конституционных полномочий этот иммунитет должен быть абсолютным», — говорится в заключении судьи Джона Робертса.

Он отметил, что президент не имеет иммунитета в отношении своих неофициальных действий: не все, что делает глава государства, носит официальный характер. Поэтому суду первой инстанции (окружной) предстоит оценить, какие действия Трампа будут защищены согласно решению Верховного суда, а какие нет.

Экс-президент в своей соцсети Truth Social назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии». В феврале адвокаты Трампа настаивали, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, поскольку обвинения связаны с действиями, совершенными в то время, когда он был президентом.

Помимо обвинения, связанного с событиями в Капитолии в январе 2021 года, Трампа подозревают в еще нескольких преступлениях: