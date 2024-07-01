Суд пересмотрел решение по уголовному иммунитету Трампа
Верховный суд США постановил, что экс-президент Дональд Трамп имеет право на уголовный иммунитет по делу о попытках повлиять на результаты выборов 2020 года, сообщает CNN.
В феврале этого года федеральный апелляционный суд вынес решение, согласно которому в рамках данного дела «бывший президент Трамп стал гражданином Трампом», и потому он не имел иммунитета, который был бы ему положен как занимавшему президентский пост. Верховный суд эту трактовку отклонил.
«В соответствии с нашей конституционной структурой разделения властей характер президентской власти требует, чтобы бывший президент имел определенный иммунитет от уголовного преследования за официальные действия во время своего пребывания в должности. По крайней мере, в отношении осуществления президентом своих основных конституционных полномочий этот иммунитет должен быть абсолютным», — говорится в заключении судьи Джона Робертса.
Он отметил, что президент не имеет иммунитета в отношении своих неофициальных действий: не все, что делает глава государства, носит официальный характер. Поэтому суду первой инстанции (окружной) предстоит оценить, какие действия Трампа будут защищены согласно решению Верховного суда, а какие нет.
Экс-президент в своей соцсети Truth Social назвал решение «большой победой для нашей Конституции и демократии». В феврале адвокаты Трампа настаивали, что политик обладает «абсолютным иммунитетом» от преследования, поскольку обвинения связаны с действиями, совершенными в то время, когда он был президентом.
Помимо обвинения, связанного с событиями в Капитолии в январе 2021 года, Трампа подозревают в еще нескольких преступлениях:
- попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия;
- хранении в его резиденции во Флориде Мар-а-Лаго секретных документов;
- подлоге финансовой документации. Это дело также известно как связанное с выплатами порноактрисе Сторми Дэниэлс: ей заплатили за молчание о романе с женатым Трампом в 2006 году, в документах это было отражено как расход на оплату юридических услуг. В конце мая суд присяжных признал Трампа виновным по этому делу, 11 июля будет вынесено судебное решение.