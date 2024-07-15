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Суд над Трампом ,  
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Суд во Флориде закрыл дело против Трампа по секретным документам

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Суд над Трампом
Дело закрыли на том основании, что спецпрокурор по нему был назначен незаконно. Трамп после этого призвал закрыть остальные три дела против него — по одному из них присяжные ранее признали его виновным
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Суд во Флориде закрыл дело бывшего президента Дональда Трампа, по которому его обвиняли в ненадлежащем обращении с секретными документами, поскольку счел назначение специального прокурора Джека Смита, выдвигавшего обвинения, неконституционным, передает телеканал CNN, опубликовавший решение суда.

«Есть ли в Своде законов Соединенных Штатов закон, который разрешает назначение специального прокурора Смита для проведения этого судебного преследования? После тщательного изучения этого основополагающего вопроса ответ — нет», — сказано в постановлении. Там отмечается, что работа Смита финансировалась из средств казначейства без разрешения на то закона.

Сторона Трампа пыталась оспорить возбуждение дела именно на основании незаконности назначения спецпрокурора. Как отмечает CNN, это был рискованный шаг, так как в других случаях суды принимали решения в пользу продолжения работы спецпрокуроров (например, по делу Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена). Решение не основано на сути обвинений, оно может быть возбуждено снова.

Трамп после этого постановления призвал закрыть и другие дела против него: его обвиняют во вмешательстве в выборы в связи с событиями в Капитолии в январе 2021-го; в попытке отменить его поражение на президентских выборах 2020 года в штате Джорджия; в подлоге финансовой документации (дело о выплатах порноактрисе Сторми Дэниэлс). По последнему должны были вынести решение 11 июля, после того как присяжные признали Трампа виновным, но вынесение вердикта суда отложили до 18 сентября.

«Поскольку я продвигаюсь вперед в объединении нашей нации после ужасных событий в субботу, это снятие обвинительного заключения о беззаконии во Флориде должно быть лишь первым шагом, за которым быстро последует прекращение всей охоты на ведьм», — заявил Трамп после решения суда во Флориде. Обвинения против себя он назвал «политическими нападками».

В субботу, 13 июля, на Трампа было совершено покушение в Пенсильвании. Во время стрельбы пуля задела ухо политика, погиб один из участников его предвыборного митинга, еще двое ранены. Стрелок — 20 летний Томас Крукс — был убит.

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В июне прошлого года присяжные в Майами предъявили Трампу обвинение в изъятии секретных документов, касающихся национальной обороны, из Белого дома, после того как он покинул пост президента, и в сопротивлении попыткам правительства получить эти материалы. Документы хранились в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Всего в обвинении содержалось 37 пунктов.

Смит в июле 2023-го предъявил новые обвинения по этому делу, в обвинении политику прибавилось еще три пункта. Фигурантами стали также помощники Трампа Уолт Наута и Карлос де Оливейра. Они не признали вину, как и их босс.

CNN отмечает, что вынесшая решение об отклонении дела окружной судья США Эйлин Кэннон была назначена Трампом.

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Дональд Трамп секретные документы Флорида суд
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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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