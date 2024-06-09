Рособрнадзор обяжет школы уделять не больше 10% времени контрольным

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные», — заявил он ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В начале апреля Музаев сообщил, что Рособрнадзор обнаружил школы, где до 35% времени уходит только на контрольные работы. Позднее в Думе анонсировали проверку контрольных в школе на предмет их необходимости.

После февральского послания Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил сократить в общеобразовательных организациях число проверочных работ, чтобы сформировать «гармоничную, сбалансированную и результативную» учебную нагрузку на школьников.