В демоверсию ЕГЭ по истории включили вопрос про Владимира Жогу
В демонстрационном варианте единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории 2025 года появился вопрос о погибшем под Волновахой командире батальона «Спарта» Владимире Жоге, следует из проектов контрольных измерительных материалов (КИМ), опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В одном из заданий нужно соотнести события: учреждение первых коллегий, Курская битва, издание первого общерусского Судебника, специальная военная операция, с участниками: З.А. Космодемьянская, Петр I, Екатерина II, И.Н. Кожедуб, Иван III, В.А. Жога.
Владимир Жога (позывной «Воха») стал командиром «Спарты» после гибели Арсена Павлова (позывной «Моторола») в 2016 году. Сам Жога погиб в марте 2022 года под Волновахой. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что тот «получил смертельное ранение, обеспечивая выход из этого населенного пункта мирных жителей».
Президент Владимир Путин присвоил Жоге звание Героя России посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга». Золотую звезду он лично вручил отцу «Вохе» Артему Жоге 9 мая того же года. После гибели сына он возглавил батальон. Именно Артем Жога в декабре прошлого года обратился к Путину с просьбой баллотироваться на новый срок.
Батальон «Спарта» был сформирован в августе 2014 года в столице ДНР Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода. Он участвовал в противостоянии с украинскими военными в Славянске в составе батальона Игоря Стрелкова (Гиркина), в захвате донецкого аэропорта, в боях в Дебальцево, Иловайске. В 2022 году «Спарта» была интегрирована в российские Вооруженные силы, став 80-м отдельным разведывательным батальоном.
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