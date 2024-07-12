Власти раскрыли новое название должности учителя ОБЖ

В новом учебном году должность учителя ОБЖ будет называться «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины» из-за переименования предмета

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С 1 сентября этого года должность учителей основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах переименуют, поскольку сам предмет будет называться «Основы безопасности и защита Родины».

Теперь официально она будет называться «преподаватель — организатор основ безопасности и защиты Родины», следует из постановления правительства.

Замену предмета ОБЖ в Минпросвещения анонсировали в июне прошлого года. Как говорила замдиректора департамента государственной политики ведомства Анна Тимофеева, под новую учебную дисциплину разработают программу с участием представителей МЧС и Минобороны, будет создан новый учебник.

После освоения курса школьники должны иметь представление о современном общевойсковом бое, способах боевого применения беспилотников, элементах начальной военной подготовки и требованиях безопасности при обращении со стрелковым оружием и т.д.

Тимофеева отмечала, что наблюдается дефицит педагогов по ОБЖ и технологии, но эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки. Министр Сергей Кравцов допускал, что к преподаванию предмета будут привлекать участников специальной военной операции на Украине после переподготовки.