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Президент Венгрии заявила Зеленскому о необходимости диалога с Россией

Президент Венгрии Новак заявила Зеленскому о необходимости диалога с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Каталина Новак не видит военного решения конфликта, поэтому она предупредила Зеленского о необходимости переговоров с Россией. Москва называла условием для диалога признание «новых территориальных реалий»
Каталин Новак
Каталин Новак (Фото: Martin Juen / imago-images.de / Global Look Press)

Стороны конфликта на Украине должны сесть за стол переговоров, заявила президент Венгрии Каталина Новак в интервью Index. Она отметила, что высказывала свою позицию лично украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Я не вижу никакого военного решения, которое приведет к миру, чтобы его можно было поддерживать в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вы должны сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказала президенту [Зеленскому] и публично, и лично», — сказала Новак.

По словам главы государства, для Венгрии важно участие в любом формате переговоров, которые позволят разрешить конфликт дипломатическим путем, поэтому она выразила Зеленскому готовность присоединиться к обсуждению предложенной им «формулы мира», которую поддерживают уже 40 стран.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, Будапешт «решительно осуждает» российскую спецоперацию. «Я понимаю, если кто-то хочет защитить свою страну любой ценой», — сказала президент.

Новак посетила Украину 23 августа. На сайте Зеленского говорится, что на встрече они обсуждали двустороннее сотрудничество стран, важность поддержки Венгрии в контексте конфликта и на пути Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, обсуждалась ситуация в Закарпатской области, где проживают около 150 тыс. венгров.

Вступление Венгрии в переговоры по «формуле мира» Новак анонсировала после этого визита. Вслед за этим венгерский министр без портфеля Гергелий Гуляс напомнил, что внешнюю политику страны определяет правительство, а не президент.

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Через несколько дней после поездки в Киев Новак встретилась с папой римским Франциском, среди прочего они обсуждали военные действия на Украине и их прекращение. Президент сказала, что видит приближение к реализации некоего мирного плана, но деталей она не раскрыла.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что «формула Зеленского» представляет собой «бессмысленный ультиматум России». Она также перечисляла пункты, на которых настаивает Москва при урегулировании кризиса.

Среди них:

  • прекращение Киевом боевых действий;
  • прекращение поставок ему вооружений Западом;
  • внеблоковый и безъядерный статус Украины;
  • признание «новых территориальных реалий»;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.
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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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