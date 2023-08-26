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Война санкций ,  
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Глава МИД Венгрии заявил, что во всем мире смеются на санкциями Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто: мир смеется над политикой европейских санкций
Сюжет
Война санкций
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Serhii Hudak / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Во всем мире смеются над политикой европейских санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает Telex.

«Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что насчет политиков, выступающих за это? Потому что логическое мышление состоит в том, что если они потерпели неудачу, то кто-то должен нести за это ответственность», — сказал он в ходе своего выступления на конференции Tranzit.

Помимо этого, министр также заявил, что США подтолкнули Европу к «соревнованию за военную помощь» Украине между странами. По мнению Сийярто, это «уничтожает Европу». «Некоторые европейские политики находятся в военном психозе», — сказал глава МИДа.

Власти Венгрии не раз выступали против введения новых санкций против России. Сийярто говорил, что уже введенные ограничения нанесли Москве меньший ущерб, чем Европе.

Россия считает санкции незаконными. В Кремле предупреждали, что любые ограничения против России бьют по мировой экономике и ускоряют скатывание в кризис.

Теги
Венгрия Евросоюз санкции
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