В Венгрии после встречи президента с Зеленским напомнили, кто определяет внешнюю политику

В правительстве Венгрии напомнили, кто отвечает за внешний курс страны

Владимир Зеленский и Каталин Новак (Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters)

Внешнюю политику государства в Венгрии определяет правительство, а не президент, напомнил министр без портфеля страны Гергелий Гуляс, передает Bloomberg.

Согласно венгерской Конституции, глава государства возглавляет вооруженные силы страны, однако внешняя политика не входит в круг его ответственности.

Заявление Гуляса прозвучало на следующий день после встречи президента Венгрии Каталин Новак с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «Крымская платформа». Всего в мероприятии приняли участие представители 63 стран.

После встречи Новак заявила, что страна вступит в переговоры по «формуле мира», предложенной Зеленским.

Зеленский представил «формулу мира» на саммите G20 в ноябре 2022 года. В нее входят десять условий, среди которых — освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, прекращение боевых действий и фиксация окончания конфликта.

Россия, в свою очередь, настаивает на признании «новых территориальных реалий», в том числе включения Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.