branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 19:03
Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области Политика, 20:26
Экс-тренер чемпионов Европы Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии Спорт, 20:22
ВКС подняли истребители из-за дронов США над Черным морем Политика, 20:17
На юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком Общество, 19:59
Сменившая гражданство россиянка вылетела с US Open в первом круге Спорт, 19:51
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Автор нового учебника истории рассказал о вкладе Путина в книгу Политика, 19:42
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Прокуратура начала расследование против главы футбола Испании за поцелуй Спорт, 19:31
Binance ввела ограничения для россиян. Почему это произошло и что дальше Крипто, 19:30
«Страна» узнала о суициде полковника СБУ после конфликта с начальством Политика, 19:20
Претендент на пост президента США заявил о готовности к уступкам России Политика, 19:15
Международная федерация киберспорта вернула россиянам флаг и гимн Спорт, 19:13
В Альфа-банке отменили комиссию за эквайринг для новых клиентов Новая экономика, 19:11
В составе организаторов «Золотой маски» произошел раскол Общество, 19:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Претендент на пост президента США заявил о готовности к уступкам России

Претендент на пост президента США Рамасвами заявил о готовности к уступкам России
Сюжет
Военная операция на Украине
Вивек Рамасвами заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из союза с Китаем, в частности, отменить санкции и признать за ней новые регионы. Рамасвами победил в первом туре дебатов претендентов на пост президента
Вивек Рамасвами
Вивек Рамасвами (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами (Forbes оценивает его капитал более чем в $950 млн; заработал состояние в биотехе), победивший в первом туре дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Так, по его словам, он готов признать за Россией присоединенные территории Украины и блокировать вступление Украины в НАТО. Он также пообещал отменить санкции и вернуть Россию на мировой рынок.

«Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие [37-го президента США Ричарда] Никсона, отвергнув кровожадную болтовню «полезных идиотов» (политический сленг в уничижительном значении, он обозначает сторонников СССР на Западе, которых коммунисты использовали для лоббирования своих интересов. — РБК), которые проповедуют безвыигрышную войну на Украине, которая только сближает двух наших великих противников», — отметил Рамасвами.

По его словам, чем дольше длится конфликт на Украине, «тем яснее становится, что победитель только один: Китай». «Я поведу Америку от морализма к реализму, предприняв обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: я поеду в Москву в 2025 году», — утверждает кандидат. Никсон в 1972 году посетил Китай.

После китайской коммунистической революции 1949 года дипломатические отношения между Китаем и США были разорваны. В конце 1960-х лидером компартии был Мао Цзэдун, инициатор культурной революции в КНР. Соединенные Штаты тогда возглавил Ричард Никсон, жесткий противник коммунизма. Однако он решил налаживать отношения с Пекином. Сначала президент отправил в Китай своего советника по национальной безопасности Киссинджера, а в феврале 1972 года прибыл туда сам. Однако препятствием стал вопрос о статусе Тайваня.

Весной 1978 года в Китай поехал Збигнев Бжезинский, советник по нацбезопасности при президенте США Джимми Картере. В том же году Соединенные Штаты и КНР все-таки смогли установить дипломатические отношения.

Рамасвами подчеркнул, что «обеспечит мир на Украине на единственных условиях» — на тех, которые «поставят американские интересы на первое место». «Администрация [нынешнего американского президента Джо] Байдена глупо пыталась заставить Си [Цзиньпина, председателя КНР] сбросить [президента России Владимира] Путина. В действительности мы должны заставить Путина сбросить Си», — считает он.

Читайте на РБК Pro
Зубная стратегия: как решиться на удаление восьмерок и брекеты
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
В каких случаях учредитель ООО может быть привлечен к ответственности
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

Ранее Рамасвами уже называл «угрозой номер один» для США «китайско-российский союз». «Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая», — указывал он. Он также предлагал Вашингтону заставить Украину уступить.

В марте экс-помощник бывшего американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph говорил, что, по его мнению, образуется ось Россия — Китай и что Москва и Пекин расценивают свои отношения как «союз без границ».

Президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Москва и Пекин не создают никакого военного союза и никому не угрожают, а военное сотрудничество между странами он называл «прозрачным».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
кандидат в президенты США санкции против России уступки Украина
Материалы по теме
На Украине предложили узаконить запрет идти на территориальные уступки
Политика
Politico узнало о недовольстве НАТО словами чиновника об уступках Украины
Политика
Арестович допустил уступку России пятой части территории
Политика