Претендент на пост президента США заявил о готовности к уступкам России

Вивек Рамасвами заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из союза с Китаем, в частности, отменить санкции и признать за ней новые регионы. Рамасвами победил в первом туре дебатов претендентов на пост президента

Вивек Рамасвами (Фото: Scott Morgan / Reuters)

Миллионер индийского происхождения Вивек Рамасвами (Forbes оценивает его капитал более чем в $950 млн; заработал состояние в биотехе), победивший в первом туре дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии, заявил, что готов идти на уступки в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Так, по его словам, он готов признать за Россией присоединенные территории Украины и блокировать вступление Украины в НАТО. Он также пообещал отменить санкции и вернуть Россию на мировой рынок.

«Как президент США, я буду уважать и возрождать наследие [37-го президента США Ричарда] Никсона, отвергнув кровожадную болтовню «полезных идиотов» (политический сленг в уничижительном значении, он обозначает сторонников СССР на Западе, которых коммунисты использовали для лоббирования своих интересов. — РБК), которые проповедуют безвыигрышную войну на Украине, которая только сближает двух наших великих противников», — отметил Рамасвами.

По его словам, чем дольше длится конфликт на Украине, «тем яснее становится, что победитель только один: Китай». «Я поведу Америку от морализма к реализму, предприняв обратное тому, что сделал Никсон в 1972 году: я поеду в Москву в 2025 году», — утверждает кандидат. Никсон в 1972 году посетил Китай.

После китайской коммунистической революции 1949 года дипломатические отношения между Китаем и США были разорваны. В конце 1960-х лидером компартии был Мао Цзэдун, инициатор культурной революции в КНР. Соединенные Штаты тогда возглавил Ричард Никсон, жесткий противник коммунизма. Однако он решил налаживать отношения с Пекином. Сначала президент отправил в Китай своего советника по национальной безопасности Киссинджера, а в феврале 1972 года прибыл туда сам. Однако препятствием стал вопрос о статусе Тайваня. Весной 1978 года в Китай поехал Збигнев Бжезинский, советник по нацбезопасности при президенте США Джимми Картере. В том же году Соединенные Штаты и КНР все-таки смогли установить дипломатические отношения.

Рамасвами подчеркнул, что «обеспечит мир на Украине на единственных условиях» — на тех, которые «поставят американские интересы на первое место». «Администрация [нынешнего американского президента Джо] Байдена глупо пыталась заставить Си [Цзиньпина, председателя КНР] сбросить [президента России Владимира] Путина. В действительности мы должны заставить Путина сбросить Си», — считает он.

Ранее Рамасвами уже называл «угрозой номер один» для США «китайско-российский союз». «Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая», — указывал он. Он также предлагал Вашингтону заставить Украину уступить.

В марте экс-помощник бывшего американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph говорил, что, по его мнению, образуется ось Россия — Китай и что Москва и Пекин расценивают свои отношения как «союз без границ».

Президент Владимир Путин в свою очередь заявлял, что Москва и Пекин не создают никакого военного союза и никому не угрожают, а военное сотрудничество между странами он называл «прозрачным».