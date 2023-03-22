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Болтон заявил об образовании оси Россия — Китай

Экс-помощник по нацбезопасности Джон Болтон: Россия и Китай образовывают ось

Россия и Китай образовывают ось, что становится настоящей проблемой для Запада, заявил бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью The Telegraph.

«Я считаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примкнут Иран и КНДР. Взгляните на карту, взгляните на географию», — сказал он.

Болтон отметил, что к этому нужно отнестись серьезно, поскольку и Пекин, и Москва расценивают свои отношения как «союз без границ».

«В этом и есть настоящая проблема для Запада, независимо от того что произойдет на Украине», — считает экс-помощник.

В середине марта Болтон заявил, что США «сидят на месте», в то время как Китай, Россия, Иран, Северная Корея и некоторые другие страны пытаются укреплять отношения.

Он считает Пекин одним из крупнейших победителей в конфликте на Украине. По его словам, если Москва и выиграет, это будет «победой союзника Китая», что еще больше усилит Пекин. «Это союз Китая, а Россия — «младший партнер», — убежден бывший помощник. По его мнению, это не хорошо ни для кого.

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