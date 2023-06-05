Кандидат в президенты США призвал Украину «идти на уступки» России

Вивек Рамасвами (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украина должна идти на «большие уступки» с Россией, чтобы положить конец конфликту, заявил самый молодой кандидат в президенты от Республиканской партии США Вивек Рамасвами. Об этом он сказал в эфире ABC News.

Рамасвами заявил, что «работа президента США состоит в том, чтобы заботиться об американских интересах», добавив, что военная поддержка Украины является менее важной целью, чем выстраивание отношений с Китаем. «Я думаю, угроза № 1 для Вооруженных сил США прямо сейчас, наша главная военная угроза — это китайско-российский союз. <...> Продолжая вооружать Украину, мы толкаем Россию в руки Китая», — подчеркнул Рамасвами.

В частности, для решения конфликта он предложил заморозить нынешние «линии контроля» в соглашении о перемирии «в стиле корейской войны», а также обязательство со стороны НАТО не включать Украину в состав блока. Взамен, по его словам, Россия должна будет выйти из военного соглашения с Китаем.

КНДР и Южную Корею разделяет демилитаризованная зона по 38-й параллели северной широты. Граница прошла после подписания в 1953 году соглашения о перемирии, остановившего боевые действия в ходе продолжавшейся с 1950 года войны на Корейском полуострове.

37-летний Рамасвами, основатель фармацевтической компании Roivant Sciences, 21 февраля объявил, что претендует на выдвижение своей кандидатуры на выборах в 2024 году от Республиканской партии.

Ранее Рамасвами говорил, что помощь Украине ослабляет США. По его мнению, политика страны должна больше внимания уделять Китаю, который хочет, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше, «чтобы истощить военный потенциал Запада перед вторжением на Тайвань».

О возможном окончании конфликта на Украине по сценарию «двух Корей» говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. По его словам, Россия намерена предложить Украине «корейский вариант» урегулирования, «вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы». В Кремле это опровергли. «Никто об этом не говорит. Это очередная утка», — говорил Дмитрий Песков.