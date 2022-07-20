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Киссинджер предостерег Байдена от бесконечной конфронтации с Китаем

Чтобы помочь разрядить напряженность между США и Китаем, нужна «никсоновской гибкости», считает бывший госсекретарь

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер предостерег американского президента Джо Байдена от непрекращающейся конфронтации с Китаем. Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

По его словам, геополитика сегодня требует «никсоновской гибкости», чтобы помочь разрядить напряженность между США и Китаем, а также между Россией и остальной Европой. Байдену нужно остерегаться того, чтобы внутренняя политика мешала пониманию «прочности Китая», считает 99-летний экс-госсекретарь. «Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны», — сказал Киссинджер. «Но это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями», — отметил он.

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Генри Киссинджер

Ранее Киссинджер говорил, что рост враждебности между США и Китаем грозит привести к глобальной «катастрофе, сравнимой с Первой мировой войной, напоминает Bloomberg.

Дипломатические отношения между США и Китаем были разорваны после китайской коммунистической революции 1949 года. В конце 1960-х лидером компартии был Мао Цзэдун — инициатор культурной революции в КНР. Соединенные Штаты тогда возглавил Ричард Никсон — жесткий противник коммунизма. Однако он решил налаживать отношения с Пекином. Никсон сначала отправил в Китай своего советника по национальной безопасности Киссинджера, а в феврале 1972 года прибыл туда сам. Однако препятствием тогда стал вопрос о статусе Тайваня.

Весной 1978 года в Китай поехал Збигнев Бжезинский — советник по нацбезопасности при Джимми Картере. В том же году Соединенные Штаты и КНР все-таки смогли установить дипломатические отношения.

В начале мая Киссинджер в интервью Financial Times заявлял, что стремление США к смене режима в авторитарных странах может быть навязано их враждебностью. Среди факторов, которые могут этому способствовать, он назвал угрозу применения ядерного оружия.

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